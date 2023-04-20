В Днепре автомобиль сбил мужчину с рюкзаком Glovo: что говорят в компании

В компании прокомментировали инцидент с якобы курьером Glovo, сбитым на Янтарной 19 апреля.

В ночь на 19 апреля, на улице Янтарной автомобиль сбил мужчину на скутере, который ехал с рюкзаком службы доставки Glovo.

Известно, что Honda не пропустила скутер и врезалась в него. Пострадавший госпитализирован в больницу. На месте работали патрульные.

Как сообщили нам в пресс-офисе компании Glovo, там узнали об этой аварии и выяснили, что пострадавший не сотрудничает со службой доставки, а последний заказ в качестве курьера доставил еще в марте.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре перекроют улицу в центре города. Коммунальщики будут ремонтировать дождевую канализацию. Из-за этого несколько дней на этом участке будет затруднено движение.

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