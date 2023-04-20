В Днепре автомобиль сбил мужчину с рюкзаком Glovo: что говорят в компании

В ночь на 19 апреля, на улице Янтарной автомобиль сбил мужчину на скутере, который ехал с рюкзаком службы доставки Glovo.
Известно, что Honda не пропустила скутер и врезалась в него. Пострадавший госпитализирован в больницу. На месте работали патрульные.
Как сообщили нам в пресс-офисе компании Glovo, там узнали об этой аварии и выяснили, что пострадавший не сотрудничает со службой доставки, а последний заказ в качестве курьера доставил еще в марте.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре перекроют улицу в центре города. Коммунальщики будут ремонтировать дождевую канализацию. Из-за этого несколько дней на этом участке будет затруднено движение.
Читайте также:
Автор:
На утро 20 апреля ГСЧС в Днепропетровской области предоставило оперативную…
По данным на утро четверга, 20 апреля, украинские военные ликвидировали…
20 апреля электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию…
Из-за проведения плановых ремонтных работ 20 апреля жители Днепра останутся…
На утро 20 апреля ГСЧС в Днепропетровской области предоставило оперативную информацию о последствиях наводнения.
По данным на утро четверга, 20 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 670 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 184420 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 ББМ и 10 БПЛА.
Поздравляем и желаем новых блестящих достижений!
20 апреля электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Российские войска за прошедшие сутки ударили по Украине 26 дронами-камикадзе типа "Шахед-136", 21 из них был сбит силами украинской ПВО.
Из-за проведения плановых ремонтных работ 20 апреля жители Днепра останутся без электроснабжения.
В борьбе за Украину погиб бывший сотрудник Службы судебной охраны в Днепропетровской области Дмитрий Буянов. Трагедия произошла 16 апреля возле Кременной.
Обязательно захватите с собой зонт!
В Днепре слышали взрывы.
Берегите себя!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!