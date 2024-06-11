В Днепре авто врезалось в дерево: один человек пострадал, другой — погиб

Событие произошло вчера, 10 июня, в селе Сурско-Литовское. Фото с этим случаем сразу распространилось в сети.
Как сообщает Информатор, водитель Chery ехал в направлении Днепра по улице Центральной и, не справившись с управлением, на скорости врезался в дерево.
В автомобиле находились два человека. В результате аварии водитель получил травмы не совместимые с жизнью, пассажирку госпитализировали. О ее состоянии пока не сообщается.
Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Напомним, вчера мы писали, что в Кривом Роге авто врезалось в почтомат: пострадал ребенок.
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