В Днепре авто службы такси влетело в магазин и зацепило человека

Авария произошла на улице Незламна (бывшее название – Петрозаводская) вчера вечером, 21 августа. Такси ехало по главной дороге и столкнулось с другим авто, которое по правилам не остановилось. От удара машина службы такси влетела в магазин. Здание и авто повреждены.
Об этом сообщили в местном телеграмм-канале «ХД Днепр».
Сообщается, что автомобиль задел мужчину, которого отбросило. Он получил легкие травмы.
Напомним, ранее мы также писали, что вблизи Днепра на ходу вспыхнул грузовик.
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