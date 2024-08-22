В Днепре авто службы такси влетело в магазин и зацепило человека

В Днепре авто такси протаранило магазин.

Авария произошла на улице Незламна (бывшее название – Петрозаводская) вчера вечером, 21 августа. Такси ехало по главной дороге и столкнулось с другим авто, которое по правилам не остановилось. От удара машина службы такси влетела в магазин. Здание и авто повреждены.

Об этом сообщили в местном телеграмм-канале «ХД Днепр».

Сообщается, что автомобиль задел мужчину, которого отбросило. Он получил легкие травмы.

Напомним, ранее мы также писали, что вблизи Днепра на ходу вспыхнул грузовик.

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