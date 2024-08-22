Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре авто службы такси влетело в магазин и зацепило человека

Сегодня 07:32
просмотров

В Днепре авто такси протаранило магазин.

Авария произошла на улице Незламна (бывшее название – Петрозаводская) вчера вечером, 21 августа. Такси ехало по главной дороге и столкнулось с другим авто, которое по правилам не остановилось. От удара машина службы такси влетела в магазин. Здание и авто повреждены.

Новости Днепра про В Днепре авто службы такси влетело в магазин и зацепило человека

Об этом сообщили в местном телеграмм-канале «ХД Днепр».

Сообщается, что автомобиль задел мужчину, которого отбросило. Он получил легкие травмы.

Напомним, ранее мы также писали, что вблизи Днепра на ходу вспыхнул грузовик.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре авто службы такси влетело в магазин и зацепило человекаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре авто службы такси влетело в магазин и зацепило человекаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Провели сверхтяжелые операции и перелили литры крови: в Днепре спасли военного
    Новости Днепра
    Сегодня 06:55
    Провели сверхтяжелые операции и перелили литры крови: в Днепре спасли военного

    В больнице Днепра спасли 26-летнего тяжело раненого бойца.

    В Днепре повторно переименовали улицу в Новокодацком районе
    Новости Днепра
    Вчера 21:26
    В Днепре повторно переименовали улицу в Новокодацком районе

    В Днепре переименовали улицу Андреевскую.

    Готовьте ведра: в Днепре один день не будет воды у жителей Приднепровска
    Новости Днепра
    Вчера 19:53
    Готовьте ведра: в Днепре один день не будет воды у жителей Приднепровска

    Следует сделать запасы.

    Будут ли выключать в Днепре 22 августа свет по графикам
    Новости Днепра
    Вчера 18:35
    Будут ли выключать в Днепре 22 августа свет по графикам

    Хорошие новости от Укрэнерго.

    Последние новости

    Провели сверхтяжелые операции и перелили литры крови: в Днепре спасли военного
    Провели сверхтяжелые операции и перелили литры крови: в Днепре спасли военного

    В больнице Днепра спасли 26-летнего тяжело раненого бойца.

    Сегодня 06:55
    3
    просмотров
    Погода на 22 августа: в Днепре ожидается переменная облачность
    Погода на 22 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Для врачей установили новые ограничения по выписке рецептов: что запрещено
    Для врачей установили новые ограничения по выписке рецептов: что запрещено

    Совет запретил врачам назначать лекарства под влиянием "финансовых стимулов" от фармкомпаний

    Вчера 22:00
    4
    просмотров
    В Днепре повторно переименовали улицу в Новокодацком районе
    В Днепре повторно переименовали улицу в Новокодацком районе

    В Днепре переименовали улицу Андреевскую.

    Вчера 21:26
    1
    просмотров
    Убил одним ударом: на Днепропетровщине задержали убийцу 41-летнего мужчину
    Убил одним ударом: на Днепропетровщине задержали убийцу 41-летнего мужчину

    В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчину убили ударом ногой по голове.

    Вчера 20:41
    1
    просмотров
    Готовьте ведра: в Днепре один день не будет воды у жителей Приднепровска
    Готовьте ведра: в Днепре один день не будет воды у жителей Приднепровска

    Следует сделать запасы.

    Вчера 19:53
    2
    просмотров
    Двух психологов из Кривого Рога подозревают в незаконной переправке военнообязанных за границу
    Двух психологов из Кривого Рога подозревают в незаконной переправке военнообязанных за границу

    В Кривом Роге разоблачили психологинь-волонтерок, которые помогали военнообязанным бежать из Украины.

    Вчера 19:19
    2
    просмотров
    Будут ли выключать в Днепре 22 августа свет по графикам
    Будут ли выключать в Днепре 22 августа свет по графикам

    Хорошие новости от Укрэнерго.

    Вчера 18:35
    4
    просмотров
    В каком магазине Днепра в 70-х можно было купить планетоход и катер: уникальное фото
    В каком магазине Днепра в 70-х можно было купить планетоход и катер: уникальное фото

    В Днепре работает большое количество самых разных магазинов: от супермаркетов до специализированных торговых точек, где можно купить самых разные товары. Наполнение товарами супермаркетов таково, что зайдя за продуктами выйти оттуда можно с канцтоварами, мягкими игрушками и детскими конструкторами.

    Вчера 17:50
    3
    просмотров
    Жителя Кривого Рога, который затащил двух девочек в подсобку магазина и развращал их, взяли под стражу
    Жителя Кривого Рога, который затащил двух девочек в подсобку магазина и развращал их, взяли под стражу

    В Кривом Роге задержали мужчину, подозреваемого в растлении несовершеннолетних.

    Вчера 17:44
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх