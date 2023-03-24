В Днепре арестовали полицейских из Луганщины, требовавших взятки от наркозависимых

Об этом сообщили в прокуратуре Луганской области.
По данным следствия, трое правоохранителей из Рубежного на Луганщине требовали взятки у наркозависимых. Так, в конце 2021 года полицейские организовали преступную схему. Через знакомого они передавали наркозависимым наркотики, а затем «ловили» их с поличным. Таким образом, они имитировали совершение и раскрытие преступления, чтобы затем требовать с подозреваемых деньги.
Они незаконно задерживали вероятных подозреваемых, проводили обыски, а затем предлагали им откупиться от уголовной ответственности. Полицейских разоблачили и задержали во время передачи 18 тысяч гривен взятки от одной из жертв.
Всем троим сообщили о подозрении в нарушении неприкосновенности жилья, распространении наркотиков и неправомерной выгоде с использованием служебного положения.
Отмечается, что после первого слушания дела подозреваемых посадили под домашний арест. Впрочем, прокурор подал апелляцию и Днепровский апелляционный суд отменил это ограничение. Подозреваемых отправили в СИЗО из зала суда. Также они должны внести залог: один максимальный – 805 тысяч 200 гривен, еще два – по 536 тысяч 800 гривен.
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