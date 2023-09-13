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В Днепре антициклон: дождя не ждите — прогноз погоды на 13 сентября

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Новости Днепра про В Днепре антициклон: дождя не ждите - прогноз погоды на 13 сентября

Согласно прогнозам синоптиков, погода в Днепре порадует нас безоблачным утром, но уже к середине дня она изменится и будет облачной до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +15°. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 13 сентября: 

  • Журавли громко курлыкают — перед дождём.
  • Туман на восходе — день будет безветренным.
  • Пауков не видно, попрятались — перед дождём.

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