В Днепре антициклон: дождя не ждите — прогноз погоды на 13 сентября

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, погода в Днепре порадует нас безоблачным утром, но уже к середине дня она изменится и будет облачной до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +15°. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 13 сентября:

Журавли громко курлыкают — перед дождём.

Туман на восходе — день будет безветренным.

Пауков не видно, попрятались — перед дождём.

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