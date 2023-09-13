В Днепре антициклон: дождя не ждите — прогноз погоды на 13 сентября

Согласно прогнозам синоптиков, погода в Днепре порадует нас безоблачным утром, но уже к середине дня она изменится и будет облачной до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +15°. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 13 сентября:
Читайте также:
Автор:
Хорошая новость!
Будьте осторожны!
Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!
На этой неделе в Украине будет теплая и даже летняя…
Вокруг участниц конкурса красоты "Мисс Украина" разгорелся скандал из-за их связи с Россией.
В Днепре массово убирают киоски.
В Украине будут проверены все решения ВКЛ.
В Кривом Роге мальчик выпал из окна.
ДБР разоблачило растрату бюджетных средств офицерами одной из воинских частей на Днепропетровщине.
Этот жилмассив начали строить в 1970-х годах прошлого столетия.
Пробы отбирали в августе.
В последнее время родители в Днепре жалуются на питание в школах.
Жители Новомосковска сообщают об обесточивании половины города.
В Днепре переименуют еще 51 улицу и проспект.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!