В Днепре 9 сентября более 20 улиц останутся без света: адреса

Более 20 улиц и три переулка останутся без света до вечера из-за проведения плановых работ. Электроснабжение будет прекращено с 08:00 до 18:00.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Так, света не будет по следующим адресам:
Напомним, что по сообщению Укрэнерго сегодня, 9 сентября, в течение дня в Днепре не будут применять графики почасовых отключений.
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