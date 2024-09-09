В Днепре 9 сентября более 20 улиц останутся без света: адреса

У некоторых жителей Днепра сегодня, 9 сентября, не будет света целый день.

Более 20 улиц и три переулка останутся без света до вечера из-за проведения плановых работ. Электроснабжение будет прекращено с 08:00 до 18:00.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, света не будет по следующим адресам:

ул. Академика Янгеля: 35-59;

ул. Архитектора Заболотного: 1-18, 19-А, 20-24, 26;

ул. Василия Слипака: 1-А, 2-А, 2-22, 24-28, 28-А, 30-34 (парни), 66;

ул. Грушева: 1-12, 14, 16;

ул. Энергетическая: 2-А, 7, 9-А, 11;

ул. Ивана Франко: 22-32 (парни), 33, 34, 36-41, 43-57 (нечетные);

ул. Корейский: 2-А, 4, 6, 8-А, 10, 12;

ул. Матросская: 1-38, 40, 42-48, 50, 52;

ул. Молодежная: 2-10, 11-А, 12-32, 34;

ул. Новокрымская: 50-58 (парные);

ул. Осипа Бодянского: 1-6, 7-А, 8-10, 11-А, 12-18, 20, 24;

ул. Панельно: 1, 1-А, 2, 3/2, 4-9, 10-А, 11, 11А, 12-34, 36, 36-А;

ул. Победы: 212, 214, 216;

ул. Пражская: 2-10 (парни);

ул. Софиевская 10, 12;

ул. Шинная: 3, 4;

пров. Ключевой: 1, 3, 5;

пров. Матросский: 1-6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 23, 25;

пров. Молодежный: 14-А, 15;

просп. Богдана Хмельницкого: 50, 52-56, 58-60, 62-68, 70, 93, 116, 139, 144;

тупик Строительный: 2-8, 10, 11, 12;

ул. Пражская: 2-10 (парни);

ул. Шинная: 3, 4.

Напомним, что по сообщению Укрэнерго сегодня, 9 сентября, в течение дня в Днепре не будут применять графики почасовых отключений.

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