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В Днепре 9 сентября более 20 улиц останутся без света: адреса

Сегодня 09:22
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У некоторых жителей Днепра сегодня, 9 сентября, не будет света целый день.

Новости Днепра про В Днепре 9 сентября более 20 улиц останутся без света: адреса

Более 20 улиц и три переулка останутся без света до вечера из-за проведения плановых работ. Электроснабжение будет прекращено с 08:00 до 18:00.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, света не будет по следующим адресам:

  • ул. Академика Янгеля: 35-59;
  • ул. Архитектора Заболотного: 1-18, 19-А, 20-24, 26;
  • ул. Василия Слипака: 1-А, 2-А, 2-22, 24-28, 28-А, 30-34 (парни), 66;
  • ул. Грушева: 1-12, 14, 16;
  • ул. Энергетическая: 2-А, 7, 9-А, 11;
  • ул. Ивана Франко: 22-32 (парни), 33, 34, 36-41, 43-57 (нечетные);
  • ул. Корейский: 2-А, 4, 6, 8-А, 10, 12;
  • ул. Матросская: 1-38, 40, 42-48, 50, 52;
  • ул. Молодежная: 2-10, 11-А, 12-32, 34;
  • ул. Новокрымская: 50-58 (парные);
  • ул. Осипа Бодянского: 1-6, 7-А, 8-10, 11-А, 12-18, 20, 24;
  • ул. Панельно: 1, 1-А, 2, 3/2, 4-9, 10-А, 11, 11А, 12-34, 36, 36-А;
  • ул. Победы: 212, 214, 216;
  • ул. Пражская: 2-10 (парни);
  • ул. Софиевская 10, 12;
  • ул. Шинная: 3, 4;
  • пров. Ключевой: 1, 3, 5;
  • пров. Матросский: 1-6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 23, 25;
  • пров. Молодежный: 14-А, 15;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 50, 52-56, 58-60, 62-68, 70, 93, 116, 139, 144;
  • тупик Строительный: 2-8, 10, 11, 12;
  • ул. Пражская: 2-10 (парни);
  • ул. Шинная: 3, 4.

Напомним, что по сообщению Укрэнерго сегодня, 9 сентября, в течение дня в Днепре не будут применять графики почасовых отключений.

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Новости Днепра про В Днепре 9 сентября более 20 улиц останутся без света: адресаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре 9 сентября более 20 улиц останутся без света: адресаРусский

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