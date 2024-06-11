В Днепре 81-летняя женщина вышла в магазин и потерялась

Вчера на Запорожском шоссе заметили пожилую женщину.

Об этом рассказали в Telegram-канале патрульной полиции в Днепропетровской области.

10 июня на линию 102 поступил звонок от неравнодушной гражданки. Она сообщила о пожилой женщине, которая ходила по Запорожскому шоссе. Было заметно, что она нуждается в помощи.

Когда на место прибыли патрульные полиции, 81-летняя женщина сообщила свое имя и рассказала, как вышла в магазин и потерялась, и теперь не знает, как вернуться домой.

Полицейские установили местожительство гражданки и позвонили по телефону ее родным. Женщину доставили в ее дом и передали дочери, — говорится в публикации.

Патрульные призывают заботиться о людях пожилого возраста и при необходимости передавать информацию в полицию о нуждающихся в помощи или внимании.

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