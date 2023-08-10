В Днепре 75-летняя женщина упала в обморок посреди улицы из-за адской жары: что с ней сейчас

В Днепре пожилая женщина упала в обморок посреди улицы из-за адской жары.

Об этом сообщил медик Владислав Боднюк.

На днях в Новокодацкую подстанцию Областного центра экстренной медицинской помощи поступил вызов о пожилой женщине, которая потеряла сознание на улице.

В скорую позвонили прохожие, которые решили помочь 75-летней женщине. По словам горожан, она долгое время находилась на солнце, а перед тем, как потеряла сознание, жаловалась на головную боль, тошноту и головокружение.

Фельдшеры осмотрели женщину. У нее диагностирован тепловой удар.

Она уже была в сознании, АД 90/60 мм рт ст, слабый пульс, температура тела – 37,5 C, ЧСС 101 в 1′, глюкотест крови капиллярной 4,8 моль/л, SpO 2 – 96 %. После оказания медицинской помощи (инфузионная поддержка) с диагнозом: Гипертермия. Состояние после синкопе, – рассказал медик.

В состоянии средней тяжести женщину госпитализировали в профильное медучреждение.

Как распознать тепловой удар

Август еще ужалит жарой, поэтому важно помнить симптомы теплового удара.

Тепловой удар или гипертермия – это состояние, вызванное перегреванием тела, вследствие длительного воздействия высоких температур, обычно сопровождается обезвоживанием, что приводит к отказу системы контроля температуры тела.

Симптомы гипертермии: покраснение кожи, одышка, резкая слабость, тошнота, рвота, повышение температуры тела, головокружение, потеря сознания, судороги.

Причины возникновения теплового удара:

длительное пребывание на открытом солнце;

плохое кондиционирование или полное отсутствие движения воздуха;

несоблюдение питьевого режима;

нарушение адаптации к температурам окружающей среды.

Помните, что в жаркие дни нужно:

пить много жидкости;

избегать солнца с 11.00 до 16.00;

не употреблять крепкие и слабоалкогольные напитки, влияющие на процессы терморегуляции.

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