В Днепре 75-летняя женщина упала в обморок посреди улицы из-за адской жары: что с ней сейчас

Об этом сообщил медик Владислав Боднюк.
На днях в Новокодацкую подстанцию Областного центра экстренной медицинской помощи поступил вызов о пожилой женщине, которая потеряла сознание на улице.
В скорую позвонили прохожие, которые решили помочь 75-летней женщине. По словам горожан, она долгое время находилась на солнце, а перед тем, как потеряла сознание, жаловалась на головную боль, тошноту и головокружение.
Фельдшеры осмотрели женщину. У нее диагностирован тепловой удар.
Она уже была в сознании, АД 90/60 мм рт ст, слабый пульс, температура тела – 37,5 C, ЧСС 101 в 1′, глюкотест крови капиллярной 4,8 моль/л, SpO 2 – 96 %. После оказания медицинской помощи (инфузионная поддержка) с диагнозом: Гипертермия. Состояние после синкопе, – рассказал медик.
В состоянии средней тяжести женщину госпитализировали в профильное медучреждение.
Август еще ужалит жарой, поэтому важно помнить симптомы теплового удара.
Тепловой удар или гипертермия – это состояние, вызванное перегреванием тела, вследствие длительного воздействия высоких температур, обычно сопровождается обезвоживанием, что приводит к отказу системы контроля температуры тела.
Симптомы гипертермии: покраснение кожи, одышка, резкая слабость, тошнота, рвота, повышение температуры тела, головокружение, потеря сознания, судороги.
Причины возникновения теплового удара:
Помните, что в жаркие дни нужно:
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