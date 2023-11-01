Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре 7 площадок для парковки снова стали бесплатными: какие именно

Сегодня 17:38
просмотров

Паркоматы на этих площадках не будут работать.
Новости Днепра про В Днепре 7 площадок для парковки снова стали бесплатными: какие именно

Фото условное.

В Днепре с 1 ноября 7 площадок для парковки возле зон отдыха снова стали бесплатными.

Среди них:

  1. ул. Сичеславская Набережная, в районе дома №57-А, АЗС «Юкон»;
  2. ул. Сичеславская Набережная, в районе Фестивального причала;
  3. ул. Сичеславская Набережная, в районе моста на Монастырский остров;
  4. ул. Солнечная Набережная, напротив дома №2;
  5. ул. Набережная Победы, в районе дома №37-Д;
  6. ул. Набережная Победы, в районе сквера «Прибрежный»;
  7. на подъезде к парку им. Шевченко.

Об этом сообщили в департаменте транспорта городского совета.

Отмечается, что паркоматы на этих площадках не будут работать, также информация будет внесена в приложения Parking Dnipro и UNIP.

Согласно решению, принятому на исполнительном комитете городского совета 25 января 2022 года, оплата возобновится на весенне-летний период, – отметили в департаменте.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре перенастроили камеры автофиксации скорости: где нельзя «гнать».

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре 7 площадок для парковки снова стали бесплатными: какие именноУкраїнська Новости Днепра про В Днепре 7 площадок для парковки снова стали бесплатными: какие именноРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре почти на месяц перекроют улицу вблизи Рабочей: причина и карта
Новости Днепра
Сегодня 17:52
В Днепре почти на месяц перекроют улицу вблизи Рабочей: причина и карта

Обратите внимание.

Какие анализы жители Днепра могут сделать бесплатно и что для этого нужно
Новости Днепра
Сегодня 17:46
Какие анализы жители Днепра могут сделать бесплатно и что для этого нужно

В Украине ряд анализов можно сделать бесплатно. Такие лабораторные исследования…

Где в Днепре растет целебное и райское адамовое яблоко (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 16:43
Где в Днепре растет целебное и райское адамовое яблоко (ФОТО)

В Днепре растет райское тропическое дерево.

Почему Подгородное возле Днепра так называется и что там было раньше
Новости Днепра
Сегодня 15:58
Почему Подгородное возле Днепра так называется и что там было раньше

Когда Екатеринослав находился на левом берегу реки, то рядом с…

Последние новости

В Днепре почти на месяц перекроют улицу вблизи Рабочей: причина и карта
В Днепре почти на месяц перекроют улицу вблизи Рабочей: причина и карта

Обратите внимание.

Сегодня 17:52
2
просмотров
Какие анализы жители Днепра могут сделать бесплатно и что для этого нужно
Какие анализы жители Днепра могут сделать бесплатно и что для этого нужно

В Украине ряд анализов можно сделать бесплатно. Такие лабораторные исследования предусмотрены пакетами Программы медицинских гарантий, согласно которым Национальная служба здоровья Украины выплачивает больницам средства за предоставленные услуги.

Сегодня 17:46
4
просмотров
В Кривом Роге задержали вооруженного дилера
В Кривом Роге задержали вооруженного дилера

Житель Кривого Рога продавал патроны.

Сегодня 17:24
просмотров
Где в Днепре растет целебное и райское адамовое яблоко (ФОТО)
Где в Днепре растет целебное и райское адамовое яблоко (ФОТО)

В Днепре растет райское тропическое дерево.

Сегодня 16:43
3
просмотров
Бил кухонным ножом в шею: на Днепропетровщине мужчина жестоко убил односельчанку
Бил кухонным ножом в шею: на Днепропетровщине мужчина жестоко убил односельчанку

Преступление произошло 30 октября в одном из сел Марганецкой громады.

Сегодня 16:05
6
просмотров
Почему Подгородное возле Днепра так называется и что там было раньше
Почему Подгородное возле Днепра так называется и что там было раньше

Когда Екатеринослав находился на левом берегу реки, то рядом с ним находилось несколько казацких зимовников, которые позже стали слободками. Одна из таких слобод называлась Подгородной. Это название территория сохранила и до сегодняшнего дня.

Сегодня 15:58
4
просмотров
В Днепре на ж/м Западный жители заметили ковровую «ПВО»
В Днепре на ж/м Западный жители заметили ковровую «ПВО»

Такие звуки сейчас очень пугают горожан.

Сегодня 15:32
4
просмотров
Отмена заочки: что будет со студентами, которые уже учатся по этой форме
Отмена заочки: что будет со студентами, которые уже учатся по этой форме

Министр образования и науки Украины Оксен Лесной объяснил, какие заканчивают обучение люди, которые учатся на заочке, если эту форму обучения отменят.

Сегодня 15:19
2
просмотров
В Кривом Роге в водоеме утонула женщина
В Кривом Роге в водоеме утонула женщина

Тело находилось в двух метрах от берега.

Сегодня 14:45
4
просмотров
В Днепре перенастроили камеры автофиксации скорости: где нельзя «гнать»
В Днепре перенастроили камеры автофиксации скорости: где нельзя «гнать»

В Днепре с сегодняшнего дня, 1 ноября, действует обновленный скоростной режим.

Сегодня 14:25
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх