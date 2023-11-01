В Днепре 7 площадок для парковки снова стали бесплатными: какие именно

Паркоматы на этих площадках не будут работать.

В Днепре с 1 ноября 7 площадок для парковки возле зон отдыха снова стали бесплатными.

Среди них:

ул. Сичеславская Набережная, в районе дома №57-А, АЗС «Юкон»; ул. Сичеславская Набережная, в районе Фестивального причала; ул. Сичеславская Набережная, в районе моста на Монастырский остров; ул. Солнечная Набережная, напротив дома №2; ул. Набережная Победы, в районе дома №37-Д; ул. Набережная Победы, в районе сквера «Прибрежный»; на подъезде к парку им. Шевченко.

Об этом сообщили в департаменте транспорта городского совета.

Отмечается, что паркоматы на этих площадках не будут работать, также информация будет внесена в приложения Parking Dnipro и UNIP.

Согласно решению, принятому на исполнительном комитете городского совета 25 января 2022 года, оплата возобновится на весенне-летний период, – отметили в департаменте.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре перенастроили камеры автофиксации скорости: где нельзя «гнать».

Читайте также:

Українська Русский

Автор: