В Днепре 7 площадок для парковки снова стали бесплатными: какие именно

В Днепре с 1 ноября 7 площадок для парковки возле зон отдыха снова стали бесплатными.
Среди них:
Об этом сообщили в департаменте транспорта городского совета.
Отмечается, что паркоматы на этих площадках не будут работать, также информация будет внесена в приложения Parking Dnipro и UNIP.
Согласно решению, принятому на исполнительном комитете городского совета 25 января 2022 года, оплата возобновится на весенне-летний период, – отметили в департаменте.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре перенастроили камеры автофиксации скорости: где нельзя «гнать».
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