В Днепре 63-летний мужчина устроил стрельбу в магазине электроники

Как сообщают в ГУ НП в Днепропетровской области, нападавший зашел в магазин и выстрелил несколько раз в потолок из пистолета. Затем приказал одному из работников магазина лечь на пол, у другого, под угрозой травматического пистолета, потребовал деньги из кассы.
Мужчина забрал около 36 тыс. гривен и положил их в свой рюкзак. Однако уйти с места преступления не смог – его задержали работники Государственной службы охраны.
16 марта следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за преступление – до 15 лет лишения свободы.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее мы писали, что в Каменском неизвестный сбил велосипедиста и скрылся.
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