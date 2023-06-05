В Днепре 6 июня три популярных трамвая изменят маршрут

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Во вторник, 6 июня, в Днепре три популярных трамвая изменят маршрут.

Об этом сообщили в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета.

В частности:

с 10:00 до 14:00 трамваи №18 и №19 будут курсировать по сокращенному маршруту до ул. Передовой без заезда на ж/м Левобережный-3;

будут курсировать по сокращенному маршруту до ул. Передовой без заезда на ж/м Левобережный-3; трамваи №1 от Университета науки и технологий в направлении Железнодорожного вокзала закончат работу раньше – в 21:28.

Изменения связаны с ремонтом контактной сети на просп. Мира и трамвайного пути на просп. Дмитрия Яворницкого в районе ул. Половицкой.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

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