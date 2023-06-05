В Днепре 6 июня три популярных трамвая изменят маршрут

Во вторник, 6 июня, в Днепре три популярных трамвая изменят маршрут.
Об этом сообщили в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета.
В частности:
Изменения связаны с ремонтом контактной сети на просп. Мира и трамвайного пути на просп. Дмитрия Яворницкого в районе ул. Половицкой.
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
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