В Днепре 5 жилмассивов внезапно остались без воды: что произошло

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Сегодня в Днепре пять жилых массивов остались без воды. Речь идет о ж/м Парус, ж/м Красный Камень, ж/м Покровский, ж/м Диевка-1 и ж/м Диевка-2.

Все из-за течения водопровода на ул. Набережная Заводская, 82.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Отмечается, что водоснабжение должны возобновить в течение дня.

Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре выключат свет (АДРЕСА).

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