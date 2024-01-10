В Днепре 5 жилмассивов внезапно остались без воды: что произошло

Сегодня в Днепре пять жилых массивов остались без воды. Речь идет о ж/м Парус, ж/м Красный Камень, ж/м Покровский, ж/м Диевка-1 и ж/м Диевка-2.
Все из-за течения водопровода на ул. Набережная Заводская, 82.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Отмечается, что водоснабжение должны возобновить в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре выключат свет (АДРЕСА).
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