В Днепре 5-летний мальчик застрял рукой в батарее отопления

Вчера вечером на линию «101» обратилась обеспокоенная женщина. Она сообщила, что ее пятилетний сын застрял рукой в батарее отопления.
Произошло это в частном доме на улице Левитана.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место, спасатели установили, что локоть ребенка зажат между трубами отопления. С помощью аварийно-спасательного инструмента ГСЧС-ники разжали трубу и освободили руку мальчика. Медики осмотрели его, госпитализация не понадобилась.
К спасению ребенка привлекли 4 спасателей и 1 единицу аварийно-спасательной техники.
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