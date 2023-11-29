В Днепре 5-летний мальчик застрял рукой в батарее отопления

Ему на помощь вызвали спасателей.

Вчера вечером на линию «101» обратилась обеспокоенная женщина. Она сообщила, что ее пятилетний сын застрял рукой в батарее отопления.

Произошло это в частном доме на улице Левитана.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что локоть ребенка зажат между трубами отопления. С помощью аварийно-спасательного инструмента ГСЧС-ники разжали трубу и освободили руку мальчика. Медики осмотрели его, госпитализация не понадобилась.

К спасению ребенка привлекли 4 спасателей и 1 единицу аварийно-спасательной техники.

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