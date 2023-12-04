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В Днепре 41-летняя женщина выпрыгнула с 5-го этажа: комментарий полиции

Сегодня 18:02
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Отмечается, что женщина раньше уже пыталась покончить с собой.
Новости Днепра про В Днепре 41-летняя женщина выпрыгнула с 5-го этажа: комментарий полиции

Фото условное.

Сегодня, 4 декабря, в Днепре произошло ужасное происшествие – на улице Владимира Моссаковского 41-летняя женщина выпрыгнула с 5-го этажа. К сожалению, от полученных травм она скончалась на месте.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что женщина раньше уже пыталась покончить с собой.

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию.

Журналисту dnepr.info сообщили, что возбуждено уголовное производство по факту самоубийства. Все обстоятельства будут выяснять полицейские.

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Новости Днепра про В Днепре 41-летняя женщина выпрыгнула с 5-го этажа: комментарий полицииУкраїнська Новости Днепра про В Днепре 41-летняя женщина выпрыгнула с 5-го этажа: комментарий полицииРусский

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