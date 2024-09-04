В Днепре 4 сентября популярный трамвай снова временно сменит маршрут: схема движения

Трамвай №1 в Днепре 4 сентября снова будет курсировать с изменениями из-за проведения ремонтных работ пути на Соборной площади.
Схема и время такие же, как и в предыдущие разы: в 21:00, после приостановки движения трамваев по площади Соборной, трамвай №1 будет курсировать по двум направлениям:
Отправления с остановок будут производиться без указанных изменений:
Учитывайте вышеуказанную информацию при планировании своего маршрута на сегодняшний день.
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