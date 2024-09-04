В Днепре 4 сентября популярный трамвай снова временно сменит маршрут: схема движения

Трамвай 1 снова изменит маршрут.

Трамвай №1 в Днепре 4 сентября снова будет курсировать с изменениями из-за проведения ремонтных работ пути на Соборной площади.

Схема и время такие же, как и в предыдущие разы: в 21:00, после приостановки движения трамваев по площади Соборной, трамвай №1 будет курсировать по двум направлениям:

Железнодорожный вокзал – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Центральная; Железнодорожный вокзал – ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Святослава Храброго – ул. Архитектора Олега Петрова – ул. Севастопольская – Университет науки и технологий.

Отправления с остановок будут производиться без указанных изменений:

от Железнодорожного вокзала в 20:27;

от Университета науки и технологий в 20.59.

Учитывайте вышеуказанную информацию при планировании своего маршрута на сегодняшний день.

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