В Днепре 4-8 сентября будут выключать свет на 10 часов: причина и адреса

Готовьтесь!

В Днепре с понедельника, 4 сентября, до пятницы, 8 сентября, будут выключать свет на 10 часов – с 08:00 до 18:00.

Причина – проведение плановых ремонтных работ компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Telegram-канале предприятия.

Итак, 4 сентября с 08:00 до 18:00 света не будет по адресам:

ул. Дмитрия Кедрина: 47, 49, 57, 59;

ул. Криворожская: 2, 4, 6, 8, 10, 20;

ул. Макарова: 2, 4, 8;

пер. Станкостроительный: 4;

ул. Рабочая: 152, 160, 162, 162К, 164, 164Б, 164К, 166, 166А;

ул. Оздоровительная: 8;

ул. Кедровая: 47;

ул. Надежды Алексеенко: 108, 112;

с. НОВОАЛЕКСАНДРОВКА: ул. Телевизионная: 15.

5 сентября с 08:00 до 18:00:

ул. Дмитрия Кедрина: 36, 36Г, 38, 46, 51А;

ул. Рабочая: 164А,166А,166Б;

ул. Чиркова: 46.

6 сентября с 08:00 до 18:00:

ул. Академика Янгеля: 5, 7-9, 11, 13;

7 сентября с 08:00 до 18:00:

ул. Новокрымская: 1;

ул. Титова: 1-13 (нечетные), 13Б, 27, 66Б;

просп. Богдана Хмельницкого: 26, 28А, 30;

ул. Рабочая: 152, 154, 158, 160, 162;

ул. Победы: 202, 204, 206.

8 сентября с 08:00 до 18:00:

ул. Дмитрия Кедрина: 28, 36, 55;

ул. Каверина: 1;

ул. Рабочая: 79А.

Советуем на этот период зарядить телефоны и повербанки!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: