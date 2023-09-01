В Днепре 4-8 сентября будут выключать свет на 10 часов: причина и адреса

В Днепре с понедельника, 4 сентября, до пятницы, 8 сентября, будут выключать свет на 10 часов – с 08:00 до 18:00.
Причина – проведение плановых ремонтных работ компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Telegram-канале предприятия.
Итак, 4 сентября с 08:00 до 18:00 света не будет по адресам:
5 сентября с 08:00 до 18:00:
6 сентября с 08:00 до 18:00:
7 сентября с 08:00 до 18:00:
8 сентября с 08:00 до 18:00:
Советуем на этот период зарядить телефоны и повербанки!
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