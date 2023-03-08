В Днепре 30-летняя женщина чуть не угорела во время пожара

Об этом сообщили в управлении ГСЧС в Днепропетровской области.
Так, вызов спасателям поступил вечером 7 марта. Пожар произошел на улице Орловска Чечеловского района Днепра.
Приехав на место инцидента, пожарные выяснили, что из квартиры на 5 этаже идет густой дым. Внутри находилась 30-летняя владелица квартиры, пострадавшая в результате пожара. Женщину забрали в больницу, предварительный диагноз – отравление продуктами горения.
Через 30 минут пожар удалось потушить. Огнем повреждены вещи внутри квартиры.
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