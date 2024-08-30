В Днепре 30 августа свет будут отключать в течение всех суток: изменения в графиках абонентов ЦЭК

Для абонентов ЦЭК обнародовали измененные графики отключения света.

В Днепре 30 августа свет планируют отключать по графикам в течение всех суток. Согласно информации, опубликованной в ДТЭК, будут применять одну, две и три очереди отключений.

По распоряжению Укрэнерго 30 августа с 09:00 до 00:00 отключение света у абонентов ЦЭК будет происходить по графику:

1 очередь:

— с 10:00 до 15:00;

– с 20:00 до 24:00.

— с 10:00 до 15:00; – с 20:00 до 24:00. 2 очередь:

– с 20:00 до 24:00.

– с 20:00 до 24:00. 3 очередь:

— с 09:00 до 10:00;

– с 18:00 до 20:00.

— с 09:00 до 10:00; – с 18:00 до 20:00. 4 очередь:

— с 09:00 до 10:00;

– с 15:00 до 20:00.

— с 09:00 до 10:00; – с 15:00 до 20:00. 5 очередь:

— с 10:00 до 15:00;

– с 20:00 до 21:00.

— с 10:00 до 15:00; – с 20:00 до 21:00. 6 очередь:

— с 15:00 до 20:00.

Напомним, что очереди — это группы бытовых потребителей и бизнеса, которые потребляют определенное количество мегаватт. В какую именно очередь попадает тот или иной адрес решает облэнерго, поэтому получить подробную информацию можно на сайтах ДТЭК и ЦЭК.

Если применяют отключение только одной очереди графиков, это означает, что в течение суток света у определенной группы не будет 4 часа, две очереди одновременно – 8 часов, три очереди – 12 часов, а если отключают четыре очереди одновременно, тогда света не будет больше 12 часов .

Читайте также:

Українська Русский

Автор: