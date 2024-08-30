В Днепре 30 августа свет будут отключать в течение всех суток: изменения в графиках абонентов ЦЭК

В Днепре 30 августа свет планируют отключать по графикам в течение всех суток. Согласно информации, опубликованной в ДТЭК, будут применять одну, две и три очереди отключений.
По распоряжению Укрэнерго 30 августа с 09:00 до 00:00 отключение света у абонентов ЦЭК будет происходить по графику:
Напомним, что очереди — это группы бытовых потребителей и бизнеса, которые потребляют определенное количество мегаватт. В какую именно очередь попадает тот или иной адрес решает облэнерго, поэтому получить подробную информацию можно на сайтах ДТЭК и ЦЭК.
Если применяют отключение только одной очереди графиков, это означает, что в течение суток света у определенной группы не будет 4 часа, две очереди одновременно – 8 часов, три очереди – 12 часов, а если отключают четыре очереди одновременно, тогда света не будет больше 12 часов .
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