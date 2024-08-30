В Днепре 30 августа некоторые троллейбусы на час изменят маршрут: схемы движения

Ряд троллейбусов в Днепре будет временно курсировать с изменениями.

На площади Соборной в Днепре проводятся ремонтные работы проезжей части. В связи с этим сегодня, 30 августа, введены временные изменения в маршрутах некоторых троллейбусов.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

С 13:00 до 14:00 троллейбусы будут курсировать с изменениями:

маршрут № 1 будет направляться от ул. Независимости до просп. Леси Украинки;

будет направляться от ул. Независимости до просп. Леси Украинки; маршруты № 4 , № 6 , № 10 , № Б будут следовать через просп. Дмитрия Яворницкого без заезда на пл. Соборную;

, № , № , № будут следовать через просп. Дмитрия Яворницкого без заезда на пл. Соборную; маршруты №9, №16, №21 будут направляться в Университет науки и технологий.

Учитывайте вышеперечисленную информацию при планировании своих маршрутов.

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