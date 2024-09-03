В Днепре 3 сентября свет будут отключать в течение всех суток: произошли внезапные изменения в графиках

Света может быть чуть больше.

В Днепре сегодня, 3 сентября, бытовым потребителям в течение суток будуть отключать свет. Ранее сообщалось, что будут применять 1 и 2 очереди отключений. Этим утром в Укрэнерго обнародовали несколько измененные графики почасовых отключений света.

Так, с 06:00 до 00:00 3 сентября будут действовать следующие графики:

6:00 – 12:00 – две очереди отключений;

12:00 – 16:00 – одна очередь отключений;

16:00 – 24:00 – две очереди отключений.

Для абонентов ЦЭК уже опубликовали обновленный график отключений:

1 очередь:

— с 05:00 до 10:00;

– с 16:00 до 20:00.

— с 05:00 до 10:00; – с 16:00 до 20:00. 2 очередь:

– с 06:00 до 10:00.

– с 06:00 до 10:00. 3 очередь:

– с 10:00 до 15:00.

– с 10:00 до 15:00. 4 очередь:

– с 10:00 до 12:00.

– с 20:00 до 24:00.

– с 10:00 до 12:00. – с 20:00 до 24:00. 5 очередь:

– с 15:00 до 20:00.

– с 15:00 до 20:00. 6 очередь:

— с 00:00 до 05:00;

– с 20:00 до 24:00.

Следить за отключениями света можно на официальных порталах ДТЭК и ЦЭК.

Также, напомним, частной энергетической компанией ЦЭК будут проводиться плановые работы, в связи с этим с 08:00 до 18:00 будет приостановлено электроснабжение домов, расположенных по адресу:

просп. Богдана Хмельницкого: 118-А;

ул. Братьев Воробьев: 28, 47, 49;

ул. Кедровая: 47;

ул. Надежды Алексеенко: 108, 112;

ул. Профессора Герасюты: 1;

ул. Вроцлавская: 2;

ул. Инженерная: 7-А, 8-12;

ул. Казакевича: 5-7, 9, 10;

ул. Квартальная: 12, 16, 20-32 (четные), 36, 38, 114;

ул. Казак Мамая: 4-20;

ул. Солидарно: 2, 4-А;

ул. Академика Янгеля: 37-59 (нечетные);

ул. Молодежная: 21-32, 34.

Напомним, ранее мы писали, стало известно, почему графики отключений света в Днепре иногда не соответствуют действительности.

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