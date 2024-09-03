В Днепре 3 сентября свет будут отключать в течение всех суток: произошли внезапные изменения в графиках

В Днепре сегодня, 3 сентября, бытовым потребителям в течение суток будуть отключать свет. Ранее сообщалось, что будут применять 1 и 2 очереди отключений. Этим утром в Укрэнерго обнародовали несколько измененные графики почасовых отключений света.
Так, с 06:00 до 00:00 3 сентября будут действовать следующие графики:
Для абонентов ЦЭК уже опубликовали обновленный график отключений:
Следить за отключениями света можно на официальных порталах ДТЭК и ЦЭК.
Также, напомним, частной энергетической компанией ЦЭК будут проводиться плановые работы, в связи с этим с 08:00 до 18:00 будет приостановлено электроснабжение домов, расположенных по адресу:
Напомним, ранее мы писали, стало известно, почему графики отключений света в Днепре иногда не соответствуют действительности.
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