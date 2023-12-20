В Днепре 3-летняя девочка пошла прогуляться и потерялась

Они сообщили, что обнаружили на улице в Чечеловском районе 3-летнюю девочку, которая была без родителей.
Патрульные прибыли на место и пообщались с ребенком. Девочка рассказала полицейским, как ее зовут, и указала примерно, где живет.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Также правоохранители пообщались с женщиной, которая сказала, что знает родителей девочки, и рассказала, как с ними связаться. Инспекторы связались с мамой и вернули ей ребенка.
Женщина рассказала полицейским, что пошла по делам и оставила дочь у родственника. Но тот не досмотрел, и ребенок самостоятельно вышел на улицу погулять, где его и увидели прохожие.
Информацию передали инспекторам ювенальной превенции.
Читайте также:
Автор:
Депутаты горсовета не поддержали петицию "о деньгах на ВСУ".
Теперь популярная пешеходная улица в центре Днепра будет называться Кельнским…
Мужчине было около 50 лет.
С Днепра могут запустить еще несколько электропоездов.
В разных парках Днепра в конце 1960-х начале 1970-х появились типовые конструкции качелей-лодочек. Просуществовали они довольно долго – до начала 1990-х годов, но в некоторых парках на подобной конструкции можно было покататься и в конце 1990-х.
Депутаты горсовета не поддержали петицию "о деньгах на ВСУ".
Теперь популярная пешеходная улица в центре Днепра будет называться Кельнским бульваром.
Мужчине было около 50 лет.
С Днепра могут запустить еще несколько электропоездов.
В Днепре мать-одиночка или одинокий отец имеют право на получение денежной помощи на ребенка. Средства выплачиваются из государственного бюджета, а сумма зависит от возраста ребенка, дохода семьи и рассчитывается индивидуально. Оформить выплаты можно не выходя из дома, через портал «Дія».
В Днепре на жилом массиве Солнечный планируют построить новый многоэтажный жилой комплекс Grand.
Для школьников Днепра оставили льготный проезд и на каникулы.
ОТГ планирует в 2024 году потратить 35 млн. грн на строительство спорткомплекса.
По предварительным данным, водитель Hyundai был трезв.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!