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В Днепре 3-летняя девочка пошла прогуляться и потерялась

Сегодня 14:18
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Вчера вечером, 19 декабря, на спецлинию "102" позвонили жители Днепра.

Новости Днепра про В Днепре 3-летняя девочка пошла прогуляться и потерялась

Они сообщили, что обнаружили на улице в Чечеловском районе 3-летнюю девочку, которая была без родителей.

Патрульные прибыли на место и пообщались с ребенком. Девочка рассказала полицейским, как ее зовут, и указала примерно, где живет.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Также правоохранители пообщались с женщиной, которая сказала, что знает родителей девочки, и рассказала, как с ними связаться. Инспекторы связались с мамой и вернули ей ребенка.

Женщина рассказала полицейским, что пошла по делам и оставила дочь у родственника. Но тот не досмотрел, и ребенок самостоятельно вышел на улицу погулять, где его и увидели прохожие.

Информацию передали инспекторам ювенальной превенции.

Новости Днепра про В Днепре 3-летняя девочка пошла прогуляться и потерялась

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