В Днепре 29 июля отключений света будет мало: графики

Отключений света будет меньше.

По распоряжению Укрэнерго в Днепре и области 29 июля будут применяться отключения только одной очереди.

Это означает, что сегодня света будет больше, а сегодня не будут действовать отключения в светло-серых зонах графиков ДТЭК. График отключений абонентов компании на сегодня можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Для абонентов ЦЭК будут задействованы отключения 1, 3 и 6 очередей:

6 очередь:

– с 16:00 до 19:00.

– с 16:00 до 19:00. 3 очередь:

– с 19:00 до 21:00.

– с 19:00 до 21:00. 1 очередь:

– с 21:00 до 23:00.

Во все остальные часы сегодня ограничения потребления электроэнергии не будут применяться.

Подробнее о графиках можно узнать на сайтах компаний – ДТЭК и ЦЭК.

Заметим, что в течение дня возможны изменения в применении ограничений на потребление электроэнергии. Рекомендуем следить за официальными порталами энергетических компаний.

Напомним, ранее мы писали, что стало известно, можно ли во время отключения света в Днепре включить питание лифтов.

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