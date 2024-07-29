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В Днепре 29 июля отключений света будет мало: графики

Сегодня 07:26
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Отключений света будет меньше.

Новости Днепра про В Днепре 29 июля отключений света будет мало: графики

По распоряжению Укрэнерго в Днепре и области 29 июля будут применяться отключения только одной очереди.

Это означает, что сегодня света будет больше, а сегодня не будут действовать отключения в светло-серых зонах графиков ДТЭК. График отключений абонентов компании на сегодня можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Для абонентов ЦЭК будут задействованы отключения 1, 3 и 6 очередей:

  • 6 очередь:
    – с 16:00 до 19:00.
  • 3 очередь:
    – с 19:00 до 21:00.
  • 1 очередь:
    – с 21:00 до 23:00.

Во все остальные часы сегодня ограничения потребления электроэнергии не будут применяться.

Подробнее о графиках можно узнать на сайтах компаний – ДТЭК и ЦЭК.

Заметим, что в течение дня возможны изменения в применении ограничений на потребление электроэнергии. Рекомендуем следить за официальными порталами энергетических компаний.

Напомним, ранее мы писали, что стало известно, можно ли во время отключения света в Днепре включить питание лифтов.

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