В Днепре 29 июля отключений света будет мало: графики

По распоряжению Укрэнерго в Днепре и области 29 июля будут применяться отключения только одной очереди.
Это означает, что сегодня света будет больше, а сегодня не будут действовать отключения в светло-серых зонах графиков ДТЭК. График отключений абонентов компании на сегодня можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Для абонентов ЦЭК будут задействованы отключения 1, 3 и 6 очередей:
Во все остальные часы сегодня ограничения потребления электроэнергии не будут применяться.
Подробнее о графиках можно узнать на сайтах компаний – ДТЭК и ЦЭК.
Заметим, что в течение дня возможны изменения в применении ограничений на потребление электроэнергии. Рекомендуем следить за официальными порталами энергетических компаний.
Напомним, ранее мы писали, что стало известно, можно ли во время отключения света в Днепре включить питание лифтов.
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