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В Днепре 29 июля некоторые троллейбусы будут временно курсировать с изменениями: детали

Сегодня 09:41
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Общественный транспорт будет курсировать по измененным маршрутам.

Новости Днепра про В Днепре 29 июля некоторые троллейбусы будут временно курсировать с изменениями: детали

Сегодня произойдут временные изменения в маршрутах некоторых троллейбусов, а также автобуса.

Об этом сообщили на официальном портале КП «Днепровский электротранспорт».

В связи с проведением ремонта проезжей части на пл. Соборной сегодня, 29 июля, с 13:00 до 14:30. некоторые троллейбусы будут курсировать следующим образом:

  • маршрут №1 будет следовать от ул. Независимости до просп. Леси Украинки;
  • маршруты №4, №6, №Б, №10 будут следовать через просп. Дмитрия Яворницкого без заезда на пл. Соборную;
  • маршруты №9, №16, №21 будут направляться в Университет науки и технологий.

Кроме этого, конечная автобусов №109К временно будет на просп. Дмитрия Яворницкого в районе Исторического музея.

Также сегодня общественный транспорт продолжает курсировать с изменениями в связи с выполнением ремонта пути на перекрестке просп. Леси Украинки и ул. Степана Бандеры:

  • автобусы №32, №32К, №33, №40, №87Б, №109, №155 в направлении от Железнодорожного вокзала объезжают по схеме: ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Философская – просп. Леси Украинки, далее – по маршруту;
  • автобус №155 в направлении Железнодорожного вокзала двигается по схеме ул. Степана Бандеры – ул. Владимира Антоновича – бульв. Батальона Днепр – просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры, далее – по маршруту;
  • автобус №73 в направлении Железнодорожного вокзала продолжает объезжать по схеме просп. Леси Украинки – бульв. Батальона Днепр – ул. Владимира Антоновича – ул. Философская – просп. Леси Украинки, далее – по маршруту;
  • троллейбус №5 от просп. Александра Поля курсирует по ул. Андрея Фабра и просп. Дмитрия Яворницкого до Железнодорожного вокзала;
  • троллейбус «Б» курсирует в объезд через ул. Философскую;
  • трамвай №5 в направлении ж/м Западный движется через ул. Степана Бандеры – пл. Старомостова – Железнодорожный вокзал – ул. 128-й Бригады Теробороны;
  • трамваи №12, №17 от пл. Старомостовой курсирует через Железнодорожный вокзал – ул. 128-й Бригады Теробороны – ул. Владимир Антонович.

Для удобства пассажиров, в схему трамвайных маршрутов №5, №12 и №17 введена временная остановка «ул. Пастера», расположенная на углу ул. Пастера и просп. Дмитрия Яворницкого.

А также из-за ремонта сети ливневой канализации по ул. Князя Владимира Великого некоторые автобусы и троллейбусы продолжают двигаться по маршрутам:

  • автобусы №57А, №88 в направлении ул. Королевы Елизаветы II курсируют в объезде по ул. Европейской, ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимира Мономаха;
  • троллейбусы №7, №14, №17, №20 в направлении ул. Королевы Елизаветы II и ул. Европейской курсируют в объезд по ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимир Мономах.

Весь другой общественный транспорт будет работать в штатном режиме.

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