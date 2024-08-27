В Днепре 27 августа из-за плановых работ снова будут отключать свет: адреса и графики

Из-за очередного вражеского удара по энергетике в Украине снова задействовали графики отключения света.
Во вторник 27 августа с 00:00 до 24:00 в Днепре будут применять по три и четыре очереди отключений одновременно.
Ограничения потребления электроэнергии у абонентов ЦЭК сегодня будут действовать следующим образом:
Помимо графиков свет у бытовых потребителей сегодня будут отключать и из-за плановых работ.
С 08:00 до 18:00 будет прекращено электроснабжение домов, расположенных по адресам:
А также с 08:00 до 20:00:
Напомним, в «светло-серых» графиках есть три зоны отключений:
Следует отметить, что в течение дня возможны изменения в графиках отключений. Следить за ними можно в Telegram-канале ЦЭК или чат-боте ДТЭК. Подробнее о графиках можно узнать на сайтах компаний – ДТЭК и ЦЭК.
Напомним, в графики украинцы были вынуждены вернуться из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины 26 августа.
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