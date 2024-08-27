В Днепре 27 августа из-за плановых работ снова будут отключать свет: адреса и графики

В Днепре сегодня свет снова будут отключать по графикам, но не всем.

Из-за очередного вражеского удара по энергетике в Украине снова задействовали графики отключения света.

Во вторник 27 августа с 00:00 до 24:00 в Днепре будут применять по три и четыре очереди отключений одновременно.

Ограничения потребления электроэнергии у абонентов ЦЭК сегодня будут действовать следующим образом:

1 очередь:

— с 00:00 до 03:00;

— с 06:00 до 11:00;

– с 15:00 до 21:00.

— с 00:00 до 03:00; — с 06:00 до 11:00; – с 15:00 до 21:00. 2 очередь:

— с 00:00 до 03:00;

— с 06:00 до 11:00;

– с 15:00 до 21:00.

— с 00:00 до 03:00; — с 06:00 до 11:00; – с 15:00 до 21:00. 3 очередь:

— с 00:00 до 03:00;

— с 06:00 до 11:00;

– с 15:00 до 21:00.

— с 00:00 до 03:00; — с 06:00 до 11:00; – с 15:00 до 21:00. 4 очередь:

— с 03:00 до 06:00;

— с 11:00 до 18:00;

– с 21:00 до 24:00.

— с 03:00 до 06:00; — с 11:00 до 18:00; – с 21:00 до 24:00. 5 очередь:

— с 03:00 до 09:00;

— с 11:00 до 15:00;

– с 18:00 до 24:00.

— с 03:00 до 09:00; — с 11:00 до 15:00; – с 18:00 до 24:00. 6 очередь:

— с 03:00 до 06:00;

— с 09:00 до 15:00;

– с 21:00 до 24:00.

Помимо графиков свет у бытовых потребителей сегодня будут отключать и из-за плановых работ.

С 08:00 до 18:00 будет прекращено электроснабжение домов, расположенных по адресам:

ул. Агрономичная: 1-11, 13-19 (нечетные);

ул. Казака Мамая: 1-Б, 2-А, 3, 5-А, 7-А, 9, 11, 13-А, 15-А, 17-А;

ул. Монтажная: 23-А, 24-30, 32, 36, 38-46 (четные).

А также с 08:00 до 20:00:

ул. Казака Мамая: 17, 19, 21А, 23, 25, 27А, 29А, 31, 33А;

ул. Монтажная: 34, 45, 47, 48А, 49-65, 66А, 67-73;

ул. Победы: 1А, 2А, 3-22, 24-34 (четные);

ул. Смелянская: 1-9 (нечетные).

Напомним, в «светло-серых» графиках есть три зоны отключений:

Темно-серая зона – это время, когда света точно нет – 4 часа без света.

Светло-серая зона – отключения света возможны – 3 часа возможного отключения.

Белая зона – свет гарантированно есть – 2 часа со светом.

Следует отметить, что в течение дня возможны изменения в графиках отключений. Следить за ними можно в Telegram-канале ЦЭК или чат-боте ДТЭК. Подробнее о графиках можно узнать на сайтах компаний – ДТЭК и ЦЭК.

Напомним, в графики украинцы были вынуждены вернуться из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины 26 августа.

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