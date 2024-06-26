В Днепре 26 июня на нескольких улицах света не будет с утра до вечера: адреса

Некоторым абонентам ЦЭК приостановят подачу электроэнергии почти на весь день.

Список адресов был опубликован на официальном портале частной энергетической компании «ЦЭК».

В связи с проведением плановых работ света не будет с 08:00 до 18:00 по следующим адресам:

ул. Аэропорт: 39, 79, 113, 114, 169, 320, 436;

ул. Аэродром: 10, 11, 14-17, 268;

ул. Строителей: 10-Т, 295, 305.

Детальнее об отключении света абоненты ЦЭК могут узнать в Telegram-канале компании или на сайте.

Абонентам ДТЭК следить за ситуацией с электроснабжением можно на сайте.

Напомним, вчера мы писали, что сегодня, 26 июня, графики отключений будут применяться на протяжении всех суток, а с 17:00 до 23:00 будут действовать более строгие ограничения.

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