В Днепре 26 июня на нескольких улицах света не будет с утра до вечера: адреса

Список адресов был опубликован на официальном портале частной энергетической компании «ЦЭК».
В связи с проведением плановых работ света не будет с 08:00 до 18:00 по следующим адресам:
Детальнее об отключении света абоненты ЦЭК могут узнать в Telegram-канале компании или на сайте.
Абонентам ДТЭК следить за ситуацией с электроснабжением можно на сайте.
Напомним, вчера мы писали, что сегодня, 26 июня, графики отключений будут применяться на протяжении всех суток, а с 17:00 до 23:00 будут действовать более строгие ограничения.
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