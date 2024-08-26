В Днепре 26 августа из-за плановых работ без света останутся десятки улиц и два переулка: адреса

Некоторые жители Днепра сегодня останутся без света.

По распоряжению НЭК Укрэнерго, сегодня, 26 августа, графики отключений не будут применяться. Однако повезет не всем.

В частной энергетической компании ЦЭК сообщили о проведении плановых работ, в связи с этим будет ограничено потребление электроэнергии на ряде улиц, а также двух переулках.

Подача электроэнергии будет прекращена с 08:00 до 18:00 по адресу:

ул. Муравская: 1-8, 10-16;

ул. Победы: 25-31 (нечетные), 35-53, 54-А, 55-66, 68-84 (четные), 85, 86, 88, 90;

проулок Аккерманский: 1, 2-А, 3-9, 11, 13, 123;

проулок Студенческий: 1-15, 17, 19;

ул. Монтажная: 31-43 (нечетные);

ул. Победы: 67-83 (нечетные), 87, 89, 91-112, 114-132 (четные), 134-Б, 136-198 (четные);

ул. Мартовская: 7-21 (нечетные);

ул. Виктора Гошкевича: 1-6, 7-А, 8-22;

ул. Днепровская: 1-12, 13/1, 14-20, 21-А, 22;

ул. Эстонская: 1-17, 18-А, 19-24;

ул. Монтажная: 1-22;

ул. Александры Рындовской: 1-4, 5-А, 6-41, 46-64 (четные);

ул. Привольная: 1-5, 7-А, 9-22;

ул. Августовская: 7, 9, 11, 13-А, 15-А, 17-29 (нечетные);

ул. Солонянская: 1-А, 2-22;

ул. Старицкого: 3, 5-22;

ул. Старова: 1-22;

ул. Сурская: 30, 32-70;

ул. Автотранспортная: 5, 8-А, 12, 16-Г, 19, 23, 29;

ул. Краснопольская: 12-А, 14, 19-Г.

А также с 08:00 до 20:00 свет выключат на улицах:

Академика Янгеля: 5-Б;

Независимости: 13;

Новокрымская: 2-К, 4-А;

Фабрично-заводская: 20.

Кроме того, планируется отключение света у бытовых потребителей на 27, 28 и 29 августа. Более подробную информацию можно получить в официальном Telegram-канале энергетической компании.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Укрэнерго рассказали, сколько еще будут продолжаться отключения света.

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