В Днепре 26 августа из-за плановых работ без света останутся десятки улиц и два переулка: адреса

По распоряжению НЭК Укрэнерго, сегодня, 26 августа, графики отключений не будут применяться. Однако повезет не всем.
В частной энергетической компании ЦЭК сообщили о проведении плановых работ, в связи с этим будет ограничено потребление электроэнергии на ряде улиц, а также двух переулках.
Подача электроэнергии будет прекращена с 08:00 до 18:00 по адресу:
А также с 08:00 до 20:00 свет выключат на улицах:
Кроме того, планируется отключение света у бытовых потребителей на 27, 28 и 29 августа. Более подробную информацию можно получить в официальном Telegram-канале энергетической компании.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Укрэнерго рассказали, сколько еще будут продолжаться отключения света.
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