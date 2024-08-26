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В Днепре 26 августа из-за плановых работ без света останутся десятки улиц и два переулка: адреса

Сегодня 07:25
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Некоторые жители Днепра сегодня останутся без света.

Новости Днепра про В Днепре 26 августа из-за плановых работ без света останутся десятки улиц и два переулка: адреса

По распоряжению НЭК Укрэнерго, сегодня, 26 августа, графики отключений не будут применяться. Однако повезет не всем.

В частной энергетической компании ЦЭК сообщили о проведении плановых работ, в связи с этим будет ограничено потребление электроэнергии на ряде улиц, а также двух переулках.

Подача электроэнергии будет прекращена с 08:00 до 18:00 по адресу:

  • ул. Муравская: 1-8, 10-16;
  • ул. Победы: 25-31 (нечетные), 35-53, 54-А, 55-66, 68-84 (четные), 85, 86, 88, 90;
  • проулок Аккерманский: 1, 2-А, 3-9, 11, 13, 123;
  • проулок Студенческий: 1-15, 17, 19;
  • ул. Монтажная: 31-43 (нечетные);
  • ул. Победы: 67-83 (нечетные), 87, 89, 91-112, 114-132 (четные), 134-Б, 136-198 (четные);
  • ул. Мартовская: 7-21 (нечетные);
  • ул. Виктора Гошкевича: 1-6, 7-А, 8-22;
  • ул. Днепровская: 1-12, 13/1, 14-20, 21-А, 22;
  • ул. Эстонская: 1-17, 18-А, 19-24;
  • ул. Монтажная: 1-22;
  • ул. Александры Рындовской: 1-4, 5-А, 6-41, 46-64 (четные);
  • ул. Привольная: 1-5, 7-А, 9-22;
  • ул. Августовская: 7, 9, 11, 13-А, 15-А, 17-29 (нечетные);
  • ул. Солонянская: 1-А, 2-22;
  • ул. Старицкого: 3, 5-22;
  • ул. Старова: 1-22;
  • ул. Сурская: 30, 32-70;
  • ул. Автотранспортная: 5, 8-А, 12, 16-Г, 19, 23, 29;
  • ул. Краснопольская: 12-А, 14, 19-Г.

А также с 08:00 до 20:00 свет выключат на улицах:

  • Академика Янгеля: 5-Б;
  • Независимости: 13;
  • Новокрымская: 2-К, 4-А;
  • Фабрично-заводская: 20.

Кроме того, планируется отключение света у бытовых потребителей на 27, 28 и 29 августа. Более подробную информацию можно получить в официальном Telegram-канале энергетической компании.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Укрэнерго рассказали, сколько еще будут продолжаться отключения света.

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Новости Днепра про В Днепре 26 августа из-за плановых работ без света останутся десятки улиц и два переулка: адресаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре 26 августа из-за плановых работ без света останутся десятки улиц и два переулка: адресаРусский

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