В Днепре 26 августа ряд троллейбусов будет временно курсировать с изменениями

В Днепре 26 августа троллейбусы, двигающиеся по площади Соборной, временно изменят свои маршруты.
Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».
В связи с проведением ремонтных работ проезжей части на площади Соборной 26 августа с 13:00 до 14:30 будут курсировать с изменениями троллейбусы:
Учитывайте вышеперечисленное при планировании своего маршрута на сегодня.
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