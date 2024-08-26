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  • В Днепре 26 августа ряд троллейбусов будет временно курсировать с изменениями

В Днепре 26 августа ряд троллейбусов будет временно курсировать с изменениями

Сегодня 07:02
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Общественный транспорт в Днепре будет курсировать с изменениями.

Новости Днепра про В Днепре 26 августа ряд троллейбусов будет временно курсировать с изменениями

В Днепре 26 августа троллейбусы, двигающиеся по площади Соборной, временно изменят свои маршруты.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

В связи с проведением ремонтных работ проезжей части на площади Соборной 26 августа с 13:00 до 14:30 будут курсировать с изменениями троллейбусы:

  • 1 — будет ехать в направлении от ул. Независимости до просп. Леси Украинки;
  • 4, №6, №10, №Б — будут курсировать через просп. Дмитрия Яворницкого без заезда на пл. Соборную;
  • 9, №16, №21— будут курсировать в Университет науки и технологий.

 Учитывайте вышеперечисленное при планировании своего маршрута на сегодня.

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