В Днепре 26 августа ряд троллейбусов будет временно курсировать с изменениями

Общественный транспорт в Днепре будет курсировать с изменениями.

В Днепре 26 августа троллейбусы, двигающиеся по площади Соборной, временно изменят свои маршруты.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

В связи с проведением ремонтных работ проезжей части на площади Соборной 26 августа с 13:00 до 14:30 будут курсировать с изменениями троллейбусы:

№ 1 — будет ехать в направлении от ул. Независимости до просп. Леси Украинки;

— будет ехать в направлении от ул. Независимости до просп. Леси Украинки; № 4 , № 6 , № 10 , № Б — будут курсировать через просп. Дмитрия Яворницкого без заезда на пл. Соборную;

, № , № , № — будут курсировать через просп. Дмитрия Яворницкого без заезда на пл. Соборную; №9, №16, №21— будут курсировать в Университет науки и технологий.

Учитывайте вышеперечисленное при планировании своего маршрута на сегодня.

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