В Днепре 24 июля света будет чуть больше: графики отключений

Отключения света будут короче.

В Днепре в среду 24 июля свет будут отключать не часто, почти весь день будут применять только 1 очередь отключений. Однако меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток.

По распоряжению Укрэнерго для абонентов ЦЭК сегодня будет действовать следующий график отключений:

1 очередь:

— с 00:00 до 04:00.

— с 00:00 до 04:00. 2 очередь:

— с 00:00 до 04:00;

– с 12:00 до 16:00.

— с 00:00 до 04:00; – с 12:00 до 16:00. 3 очередь:

– с 08:00 до 12:00.

– с 08:00 до 12:00. 4 очередь:

— с 04:00 до 08:00;

– с 16:00 до 20:00.

— с 04:00 до 08:00; – с 16:00 до 20:00. 5 очередь:

– с 20:00 до 24:00.

– с 20:00 до 24:00. 6 очередь:

— с 04:00 до 08:00;

– с 20:00 до 22:00.

По состоянию на 7 часов применяются отключения 4 и 6 очереди.

В ДТЭК сообщили, что высока вероятность того, что светло-серые зоны в графиках применять не будут и свет будут отключать только в серых зонах.

Напомним, в «светло-серых» графиках есть три зоны отключений:

Темно-серая зона – это время, когда света точно нет – 4 часа без света.

Светло-серая зона – отключения света возможны – 3 часа возможного отключения.

Белая зона – свет гарантированно есть – 2 часа со светом.

Следует отметить, что в течение дня возможны изменения в графиках отключений. Следить за ними можно в Telegram-канале ЦЭК или чат-боте ДТЭК. Подробнее о графиках можно узнать на сайтах компаний – ДТЭК и ЦЭК.

Напомним, ранее мы писали, что в ДТЭК объяснили, почему сейчас отключений света больше, чем в прошлом году.

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