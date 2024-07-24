В Днепре 24 июля света будет чуть больше: графики отключений

В Днепре в среду 24 июля свет будут отключать не часто, почти весь день будут применять только 1 очередь отключений. Однако меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток.
По распоряжению Укрэнерго для абонентов ЦЭК сегодня будет действовать следующий график отключений:
По состоянию на 7 часов применяются отключения 4 и 6 очереди.
В ДТЭК сообщили, что высока вероятность того, что светло-серые зоны в графиках применять не будут и свет будут отключать только в серых зонах.
Напомним, в «светло-серых» графиках есть три зоны отключений:
Следует отметить, что в течение дня возможны изменения в графиках отключений. Следить за ними можно в Telegram-канале ЦЭК или чат-боте ДТЭК. Подробнее о графиках можно узнать на сайтах компаний – ДТЭК и ЦЭК.
Напомним, ранее мы писали, что в ДТЭК объяснили, почему сейчас отключений света больше, чем в прошлом году.
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