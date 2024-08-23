В Днепре 23 августа из-за аварийных работ некоторые улицы остались без воды: адреса

В Днепре сегодня, 23 августа, на некоторых улицах нет воды.

Жители улиц остались без воды из-за аварийных работ.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, аварийные работы продолжаются по следующим адресам:

ул. Елинова, 1, приостановлено водоснабжение по ул. Еловая, 1, 1-А, 2;

ул. Березова, 17, прекращено водоснабжение всей улицы;

спуск Крутой, 2, прекращено водоснабжение ж/м Деевка;

ул. Сечеславская Набережная, 37, прекращено водоснабжение по ул. Сечеславская Набережная, 39;

ул. Надежды Алексеенко, 21, прекращено водоснабжение по ул. Владимира Антоновича, 62, 64, 68 и ул. Надежды Алексеенко, 21-27;

ул. Станичная, 88, прекращено водоснабжение по ул. Станичная, 88-100-А и ул. Сергеевская;

ул. Набережная Победы, 44-А, прекращено водоснабжение этому дому.

Ремонтные работы и восстановление водоснабжения запланированы на сегодняшний день.

Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета: (056) 732-12-12; (095) 732-12-12; (096) 732-12-12; (073) 732-12-12.

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