В Днепре 23 августа из-за аварийных работ некоторые улицы остались без воды: адреса

Жители улиц остались без воды из-за аварийных работ.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Так, аварийные работы продолжаются по следующим адресам:
Ремонтные работы и восстановление водоснабжения запланированы на сегодняшний день.
Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета: (056) 732-12-12; (095) 732-12-12; (096) 732-12-12; (073) 732-12-12.
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