В Днепре 21-летний наркосбытчик получал запрещенные вещества в почтомате

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
У подозреваемого изъяли 60 свертков с психотропным веществом «PVP».
6 сентября около 19:00 оперативники криминальной полиции Днепровского районного управления полиции задержали мужчину, как только он получил посылку с наркотиками в одном из почтаматов в Центральной части города, — говорится в сообщении.
Как выяснилось, задержанный уже был ранее судим за аналогичные преступления.
Теперь ему грозит от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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