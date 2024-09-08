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В Днепре 21-летний наркосбытчик получал запрещенные вещества в почтомате

Сегодня 10:25
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В Днепре задержан 21-летний наркосбытчик.

Новости Днепра про В Днепре 21-летний наркосбытчик получал запрещенные вещества в почтомате

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

У подозреваемого изъяли 60 свертков с психотропным веществом «PVP».

6 сентября около 19:00 оперативники криминальной полиции Днепровского районного управления полиции задержали мужчину, как только он получил посылку с наркотиками в одном из почтаматов в Центральной части города, — говорится в сообщении.

Как выяснилось, задержанный уже был ранее судим за аналогичные преступления.

Теперь ему грозит от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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