В Днепре 21-летний наркосбытчик получал запрещенные вещества в почтомате

В Днепре задержан 21-летний наркосбытчик.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

У подозреваемого изъяли 60 свертков с психотропным веществом «PVP».

6 сентября около 19:00 оперативники криминальной полиции Днепровского районного управления полиции задержали мужчину, как только он получил посылку с наркотиками в одном из почтаматов в Центральной части города, — говорится в сообщении.

Как выяснилось, задержанный уже был ранее судим за аналогичные преступления.

Теперь ему грозит от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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