В Днепре 21 августа свет будут отключать по двум графикам

В Днепре 21 августа отключат свет.

В Днепре и области 21 августа с 16:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений, сообщили в Укрэнерго. С 18:00 до 22:00 будут применяться две очереди отключений одновременно. В другие часы – без ограничений.

Кроме этого, в Днепре из-за плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК, завтра, 21 августа, с 08:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Отрадная: 1-8, 10-13;

ул. Волошская: 1-14;

ул. Александры Рындовской: 75, 77, 79, 83-91 (нечетные), 102-118 (четные);

ул. Сурская: 104-110 (парные), 111-117, 119-129, 131-143 (нечетные);

ул. Филатова: 1-5, 7;

ул. Инженерная: 8, 10;

ул. Казакевича: 5-7, 10;

ул. Квартальная: 20-32 (парни).

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