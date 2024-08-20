В Днепре 21 августа свет будут отключать по двум графикам

В Днепре и области 21 августа с 16:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений, сообщили в Укрэнерго. С 18:00 до 22:00 будут применяться две очереди отключений одновременно. В другие часы – без ограничений.
Кроме этого, в Днепре из-за плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК, завтра, 21 августа, с 08:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
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