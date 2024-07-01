В Днепре 2 июля изменится маршрут трамваев №1 и №5

Завтра, 2 июля, трамваи №1 и №5 будут курсировать по измененному маршруту.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

Причина изменений в маршруте – ремонтные работы наружного освещения по ул. Севастопольской.

Во вторник 2 июля с 12:30 до 13:30 трамваи будут курсировать следующим образом:

приостанавливается движение трамваев №1 от Университета науки и технологий на ул. Центральной;

от Железнодорожного вокзала трамваи №1 будут следовать до ул. Архитектора Олега Петрова без заезда в Университет науки и технологий;

трамваи №5 будут направляться к ул. Исполкомовская без заезда в Университет науки и технологий.

Напомним, сегодня, 1 июля, в Днепре общественный транспорт работает с изменениями. Также изменился маршрут трамваев №18 и №19.

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