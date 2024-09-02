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  • В Днепре 2 сентября вечером трамвай 1 будет курсировать по двум направлениям: схема движения

В Днепре 2 сентября вечером трамвай 1 будет курсировать по двум направлениям: схема движения

Сегодня 11:36
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Внесены изменения в маршрут трамвая №1.

Новости Днепра про В Днепре 2 сентября вечером трамвай 1 будет курсировать по двум направлениям: схема движения

Сегодня, 2 сентября, в Днепре трамвай №1 временно сменит маршрут.

Об этом сообщили в Депаратаменте транспорта и транспортной инфраструктуры ДМР.

В связи с проведением ремонтных работ пути на площади Соборное движение трамваев будет приостановлено с 21:00. В это время трамвай №1 будет курсировать в объезд, по двум направлениям:

а) Железнодорожный вокзал – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Центральная;

б) Железнодорожный вокзал – ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Святослава Храброго – ул. Архитектора Олега Петрова – ул. Севастопольская – Университет науки и технологий

Последние отправления по конечным остановкам по привычному маршруту:

  • от Железнодорожного вокзала в 20:27;
  • от Университета науки и технологий в 20:59.

Кроме этого, из-за ремонта на Соборной площади сегодня общественный транспорт курсирует по схемам:

  • троллейбусы №1, №6, №10, «Б» будут следовать через просп. Дмитрия Яворницкого, без заезда на пл. Соборную;
  • троллейбусы №16, №21 будут курсировать в Университет науки и технологий;
  • концевая автобусов №109К и №127 временно будет на просп. Дмитрия Яворницкого в районе Исторического музея;
  • автобус №87Б будет следовать через просп. Дмитрия Яворницкого, без заезда на пл. Соборную.

Напомним, в Днепре на Соборной площади на остановках трамваев появятся «венские платформы»: для чего они нужны.

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