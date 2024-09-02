В Днепре 2 сентября вечером трамвай 1 будет курсировать по двум направлениям: схема движения

Сегодня, 2 сентября, в Днепре трамвай №1 временно сменит маршрут.
Об этом сообщили в Депаратаменте транспорта и транспортной инфраструктуры ДМР.
В связи с проведением ремонтных работ пути на площади Соборное движение трамваев будет приостановлено с 21:00. В это время трамвай №1 будет курсировать в объезд, по двум направлениям:
а) Железнодорожный вокзал – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Центральная;
б) Железнодорожный вокзал – ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Святослава Храброго – ул. Архитектора Олега Петрова – ул. Севастопольская – Университет науки и технологий
Последние отправления по конечным остановкам по привычному маршруту:
Кроме этого, из-за ремонта на Соборной площади сегодня общественный транспорт курсирует по схемам:
Напомним, в Днепре на Соборной площади на остановках трамваев появятся «венские платформы»: для чего они нужны.
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