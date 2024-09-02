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В Днепре 2 сентября свет будут отключать в течение всех суток: графики

Сегодня 07:21
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Света может быть чуть больше.

Новости Днепра про В Днепре 2 сентября свет будут отключать в течение всех суток: графики

Сегодня, 2 сентября, по распоряжению Укрэнерго в Днепре и области меры по ограничению потребления электроэнергии будут применяться с 00:00 до 24:00. Будут задействованы одна и две очереди отключений:

  • с 00:00 до 16:00 – отключают одну очередь;
  • с 16:00 до 24:00 – будут отключать две очереди.

Для абонентов ЦЭК действует нижеследующий график:

  • 1 очередь:
    – с 16:00 до 20:00.
  • 2 очередь:
    — с 00:00 до 04:00;
    – с 16:00 до 20:00.
  • 3 очередь:
    – с 20:00 до 24:00.
  • 4 очередь:
    — с 04:00 до 08:00;
    – с 20:00 до 24:00.
  • 5 очередь:
    – с 08:00 до 12:00.
  • 6 очередь:
    – с 12:00 до 16:00.

Графики отключения света для абонентов ДТЭК можно узнать в чат-боте.

Заметим, что в зависимости от состояния энергосистемы и возможных новых атак врага в течение дня графики могут изменяться. Следить можно на официальных порталах облэнерго – ЦЭК и ДТЭК.

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно, когда в Днепре могут снова отменить применение графиков отключения света.

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Новости Днепра про В Днепре 2 сентября свет будут отключать в течение всех суток: графикиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре 2 сентября свет будут отключать в течение всех суток: графикиРусский

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