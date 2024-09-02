В Днепре 2 сентября свет будут отключать в течение всех суток: графики

Сегодня, 2 сентября, по распоряжению Укрэнерго в Днепре и области меры по ограничению потребления электроэнергии будут применяться с 00:00 до 24:00. Будут задействованы одна и две очереди отключений:
Для абонентов ЦЭК действует нижеследующий график:
Графики отключения света для абонентов ДТЭК можно узнать в чат-боте.
Заметим, что в зависимости от состояния энергосистемы и возможных новых атак врага в течение дня графики могут изменяться. Следить можно на официальных порталах облэнерго – ЦЭК и ДТЭК.
Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно, когда в Днепре могут снова отменить применение графиков отключения света.
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