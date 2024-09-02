В Днепре 2 сентября свет будут отключать в течение всех суток: графики

Света может быть чуть больше.

Сегодня, 2 сентября, по распоряжению Укрэнерго в Днепре и области меры по ограничению потребления электроэнергии будут применяться с 00:00 до 24:00. Будут задействованы одна и две очереди отключений:

с 00:00 до 16:00 – отключают одну очередь;

с 16:00 до 24:00 – будут отключать две очереди.

Для абонентов ЦЭК действует нижеследующий график:

1 очередь:

– с 16:00 до 20:00.

– с 16:00 до 20:00. 2 очередь:

— с 00:00 до 04:00;

– с 16:00 до 20:00.

— с 00:00 до 04:00; – с 16:00 до 20:00. 3 очередь:

– с 20:00 до 24:00.

– с 20:00 до 24:00. 4 очередь:

— с 04:00 до 08:00;

– с 20:00 до 24:00.

— с 04:00 до 08:00; – с 20:00 до 24:00. 5 очередь:

– с 08:00 до 12:00.

– с 08:00 до 12:00. 6 очередь:

– с 12:00 до 16:00.

Графики отключения света для абонентов ДТЭК можно узнать в чат-боте.

Заметим, что в зависимости от состояния энергосистемы и возможных новых атак врага в течение дня графики могут изменяться. Следить можно на официальных порталах облэнерго – ЦЭК и ДТЭК.

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно, когда в Днепре могут снова отменить применение графиков отключения света.

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