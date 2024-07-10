В Днепре 2-летний ребенок упал в открытый люк: что говорят в полиции

Событие произошло 7 июля на улице Синельниковской, что на ж/м Северный. 2-летний мальчик упал в открытый люк, где было более метра воды. Отец сразу прыгнул за ребенком и спас его. Мальчик получил травму головы и ушиб грудной клетки.
Об этом рассказала мать пострадавшего ребенка, сообщили в местном телеграмм-канале.
Мать мальчика также добавила, что по этим фактам полиция отказывается открывать уголовное производство. Также, по ее словам, ответственная за эти люки «Укрзалізниця» жалуется, что крышки воруют и накрывать их нечем.
“Итак, служебная халатность чуть не повлекла за собой очередное горе. Ведь в Украине ежегодно гибнут и взрослые, и дети из-за падения в открытые люки. Это упал мой ребенок”, — рассказала мать пострадавшего мальчика.
По поводу этого инцидента мы обратились в полицию. Там «dnepr.info» сообщили, что сейчас по этому факту правоохранители проводят проверку и выясняют, кто несет ответственность за открытый люк, в который упал ребенок.
«Событие имело место 7 июля в Самарском районе города Днепр. Сейчас по этому факту проводится проверка, правоохранители собирают материалы и выясняют ответственных за люк. После полного сбора материалов правоохранители предоставят квалификацию происшествия. Указанный вопрос находится на контроле ювенальных полицейских”, — сообщила представитель городской полиции Алина Стадник.
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