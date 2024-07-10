Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре 2-летний ребенок упал в открытый люк: что говорят в полиции

Сегодня 16:40
просмотров

В Днепре в Самарском районе 2-летний мальчик упал в открытый люк.

Новости Днепра про В Днепре 2-летний ребенок упал в открытый люк: что говорят в полиции

Событие произошло 7 июля на улице Синельниковской, что на ж/м Северный. 2-летний мальчик упал в открытый люк, где было более метра воды. Отец сразу прыгнул за ребенком и спас его. Мальчик получил травму головы и ушиб грудной клетки.

Об этом рассказала мать пострадавшего ребенка, сообщили в местном телеграмм-канале.

Новости Днепра про В Днепре 2-летний ребенок упал в открытый люк: что говорят в полиции

Мать мальчика также добавила, что по этим фактам полиция отказывается открывать уголовное производство. Также, по ее словам, ответственная за эти люки «Укрзалізниця» жалуется, что крышки воруют и накрывать их нечем.

“Итак, служебная халатность чуть не повлекла за собой очередное горе. Ведь в Украине ежегодно гибнут и взрослые, и дети из-за падения в открытые люки. Это упал мой ребенок”, — рассказала мать пострадавшего мальчика.

По поводу этого инцидента мы обратились в полицию. Там «dnepr.info» сообщили, что сейчас по этому факту правоохранители проводят проверку и выясняют, кто несет ответственность за открытый люк, в который упал ребенок.

«Событие имело место 7 июля в Самарском районе города Днепр. Сейчас по этому факту проводится проверка, правоохранители собирают материалы и выясняют ответственных за люк. После полного сбора материалов правоохранители предоставят квалификацию происшествия. Указанный вопрос находится на контроле ювенальных полицейских”, — сообщила представитель городской полиции Алина Стадник.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре 2-летний ребенок упал в открытый люк: что говорят в полицииУкраїнська Новости Днепра про В Днепре 2-летний ребенок упал в открытый люк: что говорят в полицииРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Уклонисты из Днепропетровщины пытались на зерновозе попасть в Молдову
    Новости Днепра
    Сегодня 15:55
    Уклонисты из Днепропетровщины пытались на зерновозе попасть в Молдову

    Украинские мужчины, среди которых жители Днепропетровщины, пытались уехать в Молдову…

    В городе на Днепропетровщине планируют повысить тарифы на отопление
    Новости Днепра
    Сегодня 14:58
    В городе на Днепропетровщине планируют повысить тарифы на отопление

    В Кривом Роге планируют поднять тарифы на тепло в новом…

    500 тыс грн за 2-комнатную: как выглядят самые дешевые квартиры в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 14:37
    500 тыс грн за 2-комнатную: как выглядят самые дешевые квартиры в Днепре

    В Днепре можно купить квартиру за сумму менее миллиона гривен.…

    «Скоро я стану врагом народа?»: блогерша родом из Днепра дважды оскандалилась заявлениями о ракетном ударе по Охматдету
    Новости Днепра
    Сегодня 14:36
    «Скоро я стану врагом народа?»: блогерша родом из Днепра дважды оскандалилась заявлениями о ракетном ударе по Охматдету

    Блоггерша из Днепра дважды оскандалилась заявлениями о российском ударе по…

    Последние новости

    Уклонисты из Днепропетровщины пытались на зерновозе попасть в Молдову
    Уклонисты из Днепропетровщины пытались на зерновозе попасть в Молдову

    Украинские мужчины, среди которых жители Днепропетровщины, пытались уехать в Молдову на зерновозе.

    Сегодня 15:55
    2
    просмотров
    В городе на Днепропетровщине планируют повысить тарифы на отопление
    В городе на Днепропетровщине планируют повысить тарифы на отопление

    В Кривом Роге планируют поднять тарифы на тепло в новом отопительном сезоне.

    Сегодня 14:58
    1
    просмотров
    500 тыс грн за 2-комнатную: как выглядят самые дешевые квартиры в Днепре
    500 тыс грн за 2-комнатную: как выглядят самые дешевые квартиры в Днепре

    В Днепре можно купить квартиру за сумму менее миллиона гривен. Однако при этом придется еще вложить средства в ремонт, который можно делать постепенно. Как правило, недорогие квартиры в Днепре продают на первых этажах, поэтому нужно быть готовым к тому, что…

    Сегодня 14:37
    2
    просмотров
    «Скоро я стану врагом народа?»: блогерша родом из Днепра дважды оскандалилась заявлениями о ракетном ударе по Охматдету
    «Скоро я стану врагом народа?»: блогерша родом из Днепра дважды оскандалилась заявлениями о ракетном ударе по Охматдету

    Блоггерша из Днепра дважды оскандалилась заявлениями о российском ударе по больнице Охматдет.

    Сегодня 14:36
    просмотров
    В Днепропетровской области задержали двух нелегалок из Армении
    В Днепропетровской области задержали двух нелегалок из Армении

    В Днепропетровской области незаконно проживали две жительницы Армении.

    Сегодня 14:07
    1
    просмотров
    Цена уменьшилась вдвое: в Днепре во второй раз попытаются приватизировать протезный завод
    Цена уменьшилась вдвое: в Днепре во второй раз попытаются приватизировать протезный завод

    В Днепре во второй раз попытаются приватизировать протезный завод.

    Сегодня 13:17
    1
    просмотров
    Две девочки и мальчик: на Днепропетровщине родилась первая в этом году тройня
    Две девочки и мальчик: на Днепропетровщине родилась первая в этом году тройня

    В Днепропетровской области родилась тройня.

    Сегодня 13:13
    2
    просмотров
    Нужны новые кадры: в Днепре КП «Горзеленстрой» приглашает на работу
    Нужны новые кадры: в Днепре КП «Горзеленстрой» приглашает на работу

    В Днепре у КП "Горзеленстрой" не хватает кадров.

    Сегодня 12:36
    2
    просмотров
    TruCAM будет больше: где на Днепропетровщине появятся новые локации, где измеряют скорость движения
    TruCAM будет больше: где на Днепропетровщине появятся новые локации, где измеряют скорость движения

    Любителям скоростной езды стоит обратить внимание.

    Сегодня 12:26
    2
    просмотров
    Как в 1980-х годах выглядела улица Королевы Елизаветы в Днепре: хаты-мазанки, гостиницы и дома высотой 1,5 этажа
    Как в 1980-х годах выглядела улица Королевы Елизаветы в Днепре: хаты-мазанки, гостиницы и дома высотой 1,5 этажа

    Улица Королевы Елизаветы в Днепре существовала еще до основания города. Она находится в исторической местности слободы Половицы. Длина ее небольшая – всего 500 метров.

    Сегодня 12:23
    7
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх