В Днепре 19 июля света будет чуть больше: графики отключений

Экстренные отключения, которые были введены за прошедшие сутки, 18 июля, отменены. Об этом сообщили в ДТЭК со ссылкой на Укрэнерго. Поэтому Днепропетровщина вернулась к графикам стабилизационных отключений.
В пятницу 19 июля планируют применять более мягкие графики – 4 очереди одновременно отключать не планируют.
Сегодня, 19 июля, для абонентов Центральной энергетической компании с 00:00 до 24:00 действуют следующие очереди:
По состоянию на 07:00 применяются отключения 3 и 4 очередей.
Обратите внимание! В течение дня графики могут изменяться в зависимости от предписаний Укрэнерго. Следить за изменениями можно в Telegram-канале энергетической компании, узнать подробнее об очередях отключений – на сайте.
У абонентов ДТЭК в течение всего дня будут действовать графики стабилизационных отключений согласно командам Укрэнерго.
Относительно отключений в светло-серых зонах не сообщается.
В пресс-службе энергетической компании напомнили о том, что переключения линий могут длиться 30-40 минут, в связи с чем возможны смещения в графиках. Переключение происходит только в серой и светло-серой зонах.
Напомним, в графиках есть три зоны отключений:
Ознакомиться с очередями отключений ДТЭК можно в чат-ботах: Viber, Telegram.А также на официальном сайте.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре временно закрывают некоторые супермаркеты.
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