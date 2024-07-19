В Днепре 19 июля света будет чуть больше: графики отключений

В Днепре 19 июля действуют графики почасовых отключений.

Экстренные отключения, которые были введены за прошедшие сутки, 18 июля, отменены. Об этом сообщили в ДТЭК со ссылкой на Укрэнерго. Поэтому Днепропетровщина вернулась к графикам стабилизационных отключений.

В пятницу 19 июля планируют применять более мягкие графики – 4 очереди одновременно отключать не планируют.

ЦЭК

Сегодня, 19 июля, для абонентов Центральной энергетической компании с 00:00 до 24:00 действуют следующие очереди:

1 очередь:

— с 02:00 до 05:00;

— с 09:00 до 13:00;

– с 17:00 до 21:00.

— с 02:00 до 05:00; — с 09:00 до 13:00; – с 17:00 до 21:00. 2 очередь:

— с 02:00 до 05:00;

— с 09:00 до 13:00;

– с 17:00 до 21:00.

— с 02:00 до 05:00; — с 09:00 до 13:00; – с 17:00 до 21:00. 3 очередь:

— с 05:00 до 08:00;

— с 13:00 до 17:00;

– с 21:00 до 23:00.

— с 05:00 до 08:00; — с 13:00 до 17:00; – с 21:00 до 23:00. 4 очередь:

— с 05:00 до 09:00;

— с 13:00 до 17:00;

– с 21:00 до 24:00.

— с 05:00 до 09:00; — с 13:00 до 17:00; – с 21:00 до 24:00. 5 очередь:

— с 00:00 до 02:00;

— с 08:00 до 13:00;

– с 17:00 до 21:00.

— с 00:00 до 02:00; — с 08:00 до 13:00; – с 17:00 до 21:00. 6 очередь:

— с 02:00 до 05:00;

— с 13:00 до 17:00;

– с 21:00 до 24:00.

По состоянию на 07:00 применяются отключения 3 и 4 очередей.

Обратите внимание! В течение дня графики могут изменяться в зависимости от предписаний Укрэнерго. Следить за изменениями можно в Telegram-канале энергетической компании, узнать подробнее об очередях отключений – на сайте.

ДТЭК

У абонентов ДТЭК в течение всего дня будут действовать графики стабилизационных отключений согласно командам Укрэнерго.

Относительно отключений в светло-серых зонах не сообщается.

В пресс-службе энергетической компании напомнили о том, что переключения линий могут длиться 30-40 минут, в связи с чем возможны смещения в графиках. Переключение происходит только в серой и светло-серой зонах.

Напомним, в графиках есть три зоны отключений:

Темно-серая зона – это время, когда света точно нет – 4 часа без света.

Светло-серая зона – отключение света возможны — 3 часа возможного отключения.

Белая зона – свет гарантированно есть – 2 часа со светом.

Ознакомиться с очередями отключений ДТЭК можно в чат-ботах: Viber, Telegram.А также на официальном сайте.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре временно закрывают некоторые супермаркеты.

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