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В Днепре 19 августа общественный транспорт работает с изменениями

Сегодня 09:33
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В Днепре 19 августа некоторые трамваи и троллейбусы будут курсировать по-другому.

Новости Днепра про В Днепре 19 августа общественный транспорт работает с изменениями

В Днепре действуют изменения в некоторых троллейбусных и трамвайных маршрутах. Также перенесены некоторые остановки.

Об этом сообщили в Департаменте транспорта.

Так, из-за проведения ремонта сети ливневой канализации по ул. Князя Владимира Великого, действуют изменения в движении троллейбусов: №7, №14, №17, №20 в направлении ул. Королевы Елизаветы II и ул. Европейской. Они объезжают указанный участок по ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимира Мономаха. В связи с скоплением автотранспорта возможны отклонения от расписаний.

Также для этих маршрутов временно отменена остановка ул. Князя Владимира Великого”, на остановке “МОСТ-Сити” троллейбусы останавливаются в оба направления, поэтому будьте внимательны при посадке

В связи с ремонтом аварийного трамвайного переезда по пересечению просп. Леси Украинки и ул. Степана Бандеры, внесены изменения в работу маршрутов:

  • трамваи №5 в направлении от ж/м Западный в УДУНТ курсируют по измененной схеме: с ул. Романа Шухевича через ул. 128-й Бригады Теробороны – Железнодорожный вокзал – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки и дальше в УДУНТ. Направление движения трамваев 5-го маршрута от УДУНТ к ж/м Западное — без изменений;
  • троллейбусы «Б» продолжают курсировать: от Железнодорожного вокзала через просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – в объезд через ул. Философскую и дальше по своему маршруту.

В связи с проведением работ по демонтажу аварийных конструкций дома по пл. Вокзальной, с 9 августа 2024 перенесена остановка трамваев №1, «Ретро» и троллейбусов «Б» и расположена в районе пл. Вокзальная.

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