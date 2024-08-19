В Днепре 19 августа общественный транспорт работает с изменениями

В Днепре действуют изменения в некоторых троллейбусных и трамвайных маршрутах. Также перенесены некоторые остановки.
Об этом сообщили в Департаменте транспорта.
Так, из-за проведения ремонта сети ливневой канализации по ул. Князя Владимира Великого, действуют изменения в движении троллейбусов: №7, №14, №17, №20 в направлении ул. Королевы Елизаветы II и ул. Европейской. Они объезжают указанный участок по ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимира Мономаха. В связи с скоплением автотранспорта возможны отклонения от расписаний.
Также для этих маршрутов временно отменена остановка ул. Князя Владимира Великого”, на остановке “МОСТ-Сити” троллейбусы останавливаются в оба направления, поэтому будьте внимательны при посадке
В связи с ремонтом аварийного трамвайного переезда по пересечению просп. Леси Украинки и ул. Степана Бандеры, внесены изменения в работу маршрутов:
В связи с проведением работ по демонтажу аварийных конструкций дома по пл. Вокзальной, с 9 августа 2024 перенесена остановка трамваев №1, «Ретро» и троллейбусов «Б» и расположена в районе пл. Вокзальная.
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