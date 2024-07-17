В Днепре 17 июля свет будут выключать весь день: графики отключений

Світла буде трохи більше.

В Днепре и области отменены аварийные графики специальных аварийных отключений, введенных вчера в связи с повышением дефицита энергии.

По распоряжению Укрэнерго, сегодня, 17 июля, меры ограничения потребления электроэнергии будут действовать на протяжении всех суток. Применятся три разных графика отключений.

ЦЭК

С 00:00 до 24:00 будут действовать следующие очереди:

1 очередь:

— с 04:00 до 06:00;

— с 10:00 до 14:00;

– с 18:00 до 22:00.

— с 04:00 до 06:00; — с 10:00 до 14:00; – с 18:00 до 22:00. 2 очередь:

— с 02:00 до 04:00;

— с 10:00 до 14:00;

– с 18:00 до 24:00.

— с 02:00 до 04:00; — с 10:00 до 14:00; – с 18:00 до 24:00. 3 очередь:

— с 00:00 до 02:00;

— с 06:00 до 10:00;

— с 14:00 до 18:00;

– с 22:00 до 24:00.

— с 00:00 до 02:00; — с 06:00 до 10:00; — с 14:00 до 18:00; – с 22:00 до 24:00. 4 очередь:

— с 02:00 до 04:00;

— с 06:00 до 10:00;

— с 14:00 до 18:00;

– с 20:00 до 24:00.

— с 02:00 до 04:00; — с 06:00 до 10:00; — с 14:00 до 18:00; – с 20:00 до 24:00. 5 очередь:

— с 04:00 до 06:00;

— с 10:00 до 14:00;

– с 17:00 до 22:00.

— с 04:00 до 06:00; — с 10:00 до 14:00; – с 17:00 до 22:00. 6 очередь:

— с 00:00 до 02:00;

— с 06:00 до 10:00;

– с 14:00 до 20:00.

По состоянию на 7 часов применяются отключения потребителей 3, 4 и 6 очереди.

Обратите внимание! Графики отключений могут изменяться в течение дня в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Следить за изменениями можно в Telegram-канале ЦЭК. К какой очереди относится ваше местожительство можно узнать на официальном сайте компании.

ДТЭК

В компании сообщили, что в среду 17 июля в Днепропетровской области с 06:00 будет высока вероятность применения светло-серых зон отключений. Особый дефицит – с 17:00 до 22:00 – будут применяться отключения 4 очередей одновременно.

Напомним, в графиках есть три зоны отключений:

Темно-серая зона – это время, когда света точно нет – 4 часа без света.

Светло-серая зона – отключение света возможны — 3 часа возможного отключения.

Белая зона – свет гарантированно есть – 2 часа со светом.

Если в светло-серой зоне отсутствует свет, это все еще действие графика. Если в белой зоне отсутствует свет, возможно, произошла авария.

Переключение в серой и светло-серой зоне длится 30-40 минут.

Подробнее о очередях и группах отключений можно узнать в чат-ботах компании: Viber, Telegram. А также на официальном сайте.

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