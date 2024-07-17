В Днепре 17 июля свет будут выключать весь день: графики отключений

В Днепре и области отменены аварийные графики специальных аварийных отключений, введенных вчера в связи с повышением дефицита энергии.
По распоряжению Укрэнерго, сегодня, 17 июля, меры ограничения потребления электроэнергии будут действовать на протяжении всех суток. Применятся три разных графика отключений.
С 00:00 до 24:00 будут действовать следующие очереди:
По состоянию на 7 часов применяются отключения потребителей 3, 4 и 6 очереди.
Обратите внимание! Графики отключений могут изменяться в течение дня в зависимости от ситуации в энергосистеме.
Следить за изменениями можно в Telegram-канале ЦЭК. К какой очереди относится ваше местожительство можно узнать на официальном сайте компании.
В компании сообщили, что в среду 17 июля в Днепропетровской области с 06:00 будет высока вероятность применения светло-серых зон отключений. Особый дефицит – с 17:00 до 22:00 – будут применяться отключения 4 очередей одновременно.
Напомним, в графиках есть три зоны отключений:
Если в светло-серой зоне отсутствует свет, это все еще действие графика. Если в белой зоне отсутствует свет, возможно, произошла авария.
Переключение в серой и светло-серой зоне длится 30-40 минут.
Подробнее о очередях и группах отключений можно узнать в чат-ботах компании: Viber, Telegram. А также на официальном сайте.
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