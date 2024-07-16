В Днепре 17 июля свет будут отключать по трем разным графикам

Света будет чуть больше.

В среду, 17 июля, меры по ограничению потребления будут действовать в течение суток. Будет три разных графика. С 00:00 до 6:00 облэнерго будут применять две очереди отключений, то есть отключений в светло-серой зоне можно избежать. С 6:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будут действовать три очереди – это значит, что будут выключать по графику, но без электроэнергии придется сидеть немного дольше.

С 17:00 до 22:00, во время вечернего пика потребления, будут пущены в действие четыре очереди отключений одновременно, то есть введут самые жесткие ограничения.

Абоненты ЦЭК могут узнать об отключении ТУТ, а потребители, обслуживаемых ДТЭК на сайте.

Заметим, сегодня, 16 июля, дефицит был велик, поэтому в области применяли аварийные отключения.

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