В Днепре 17 и 18 июля некоторые трамваи и троллейбусы закончат свою работу раньше

Изменения связаны с ремонтом трамвайного пути на перекрестке просп. Мира с ул. Николая Михновского.

17 и 18 июля в Днепре трамваи №18, №19 и троллейбусы №20 закончат свою работу раньше.

В воскресенье, 16 июля, на трассе Кривой Рог-Кропивницкий произошло масштабное…

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