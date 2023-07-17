В Днепре 17 и 18 июля некоторые трамваи и троллейбусы закончат свою работу раньше

Последние отправления по окончательным остановкам:
Изменения связаны с ремонтом трамвайного пути на перекрестке просп. Мира с ул. Николая Михновского.
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