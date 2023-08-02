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  • В Днепре 17 спасателей тушили пожар в многоэтажке на Надежды Алексеенко: что известно (ВИДЕО)

В Днепре 17 спасателей тушили пожар в многоэтажке на Надежды Алексеенко: что известно (ВИДЕО)

Сегодня 07:15
просмотров

Вчера поздно вечером на линию "101" сообщили о пожаре в одной из многоэтажек на улице Надежды Алексеенко.

Новости Днепра про В Днепре 17 спасателей тушили пожар в многоэтажке на Надежды Алексеенко: что известно (ВИДЕО)

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 22:53.

Спасатели, прибыв по указанному адресу, установили, что возгорание возникло в коридоре квартиры, расположенной на предпоследнем этаже 14-этажного жилого дома.

Новости Днепра про В Днепре 17 спасателей тушили пожар в многоэтажке на Надежды Алексеенко: что известно (ВИДЕО)

Пожар локализовали в 23:17 и ликвидировали в 23:40.

Огонь уничтожил домашнее имущество, повредил двери и убранство стен в квартире на площади 10 кв. м.

Новости Днепра про В Днепре 17 спасателей тушили пожар в многоэтажке на Надежды Алексеенко: что известно (ВИДЕО)

Новости Днепра про В Днепре 17 спасателей тушили пожар в многоэтажке на Надежды Алексеенко: что известно (ВИДЕО)

К счастью, никто не пострадал.

К тушению возгорания привлекли 17 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

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Новости Днепра про В Днепре 17 спасателей тушили пожар в многоэтажке на Надежды Алексеенко: что известно (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Днепре 17 спасателей тушили пожар в многоэтажке на Надежды Алексеенко: что известно (ВИДЕО)Русский

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