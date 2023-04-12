В Днепре 17-летний юноша упал с 9-метровой высоты: работал на стройке

Мы обратились за комментарием в полицию. Там нам подтвердили, что 17-летний парень травмировался, сейчас находится в больнице.

Отмечается, что юношу доставили в больницу в тяжелом состоянии. У него – множественные травмы.

На улице Сечевых Стрельцов 17-летний парень упал с 9-метровой высоты. Как сообщают местные ТГ-каналы, он работал на стройке.

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