В Днепре 17-летняя девушка из Северодонецка хотела покончить с собой, прыгнув с моста

28 декабря полицейские спасли 17-летнюю девочку, которая пыталась совершить самоубийство, прыгнув с Нового моста. Сначала об этом сообщили днепровские телеграммы-каналы, а сегодня подтвердили в горсовете.
Девушку на мосту заметили правоохранители, а затем отвели в ближайшее кафе, чтобы согреть, ведь она была в мокрой одежде. Медикам, которые приехали на вызов, она рассказала, что хотела покончить с собой.
Известно, что девочка переселенка из Северодонецка в Луганскую область. Почему она решила покончить с собой — неизвестно, но делом будет заниматься ювенальная служба.
Читайте также:
Автор:
Сегодня россияне снова массированно ударили по Украине ракетами.
В Днепре есть проблемы с отоплением и водой из-за перебоев…
Сегодня, 29 декабря, россияне снова нанесли по Украине массированный ракетный…
СБУ проверяет объекты УПЦ МП Криворожской епархии.
Сегодня россияне снова массированно ударили по Украине ракетами.
В Днепре есть проблемы с отоплением и водой из-за перебоев со светом.
Сегодня, 29 декабря, россияне снова нанесли по Украине массированный ракетный удар.
СБУ проверяет объекты УПЦ МП Криворожской епархии.
В Днепре временно не курсируют трамваи и троллейбусы из-за отключения большинства подстанций.
Сегодня россияне снова нанесли массированный ракетный удар по Украине.
Какова ситуация с отоплением в Днепре 29 декабря?
Сегодня, 29 декабря, россияне снова нанесли массированный ракетный удар по Украине.
Российские войска в ходе массированной атаки 29 декабря выпустили в сторону Украины более 120 ракет.
Укрзализныця сообщила о задержке поездов из-за обесточивания.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!