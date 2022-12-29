Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре 17-летняя девушка из Северодонецка хотела покончить с собой, прыгнув с моста

В Днепре 17-летняя девушка из Северодонецка хотела покончить с собой, прыгнув с моста

Сегодня 12:13
просмотров

В Днепре 17-летняя девушка пыталась покончить с собой.

Новости Днепра про В Днепре 17-летняя девушка из Северодонецка хотела покончить с собой, прыгнув с моста

28 декабря полицейские спасли 17-летнюю девочку, которая пыталась совершить самоубийство, прыгнув с Нового моста. Сначала об этом сообщили днепровские телеграммы-каналы, а сегодня подтвердили в горсовете.

Девушку на мосту заметили правоохранители, а затем отвели в ближайшее кафе, чтобы согреть, ведь она была в мокрой одежде. Медикам, которые приехали на вызов, она рассказала, что хотела покончить с собой.

Известно, что девочка переселенка из Северодонецка в Луганскую область. Почему она решила покончить с собой — неизвестно, но делом будет заниматься ювенальная служба.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре 17-летняя девушка из Северодонецка хотела покончить с собой, прыгнув с мостаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре 17-летняя девушка из Северодонецка хотела покончить с собой, прыгнув с мостаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Сегодня утром украинские защитники уничтожили 54 вражеских ракеты
    Новости Днепра
    Сегодня 12:30
    Сегодня утром украинские защитники уничтожили 54 вражеских ракеты

    Сегодня россияне снова массированно ударили по Украине ракетами.

    Какая ситуация с отоплением и водой в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 11:41
    Какая ситуация с отоплением и водой в Днепре

    В Днепре есть проблемы с отоплением и водой из-за перебоев…

    Мэр Днепра о ракетном ударе и ситуации в городе: «Надеемся, что не будет следующей волны обстрелов»
    Новости Днепра
    Сегодня 11:37
    Мэр Днепра о ракетном ударе и ситуации в городе: «Надеемся, что не будет следующей волны обстрелов»

    Сегодня, 29 декабря, россияне снова нанесли по Украине массированный ракетный…

    СБУ посетила «московских попов» на Днепропетровщине
    Новости Днепра
    Сегодня 11:04
    СБУ посетила «московских попов» на Днепропетровщине

    СБУ проверяет объекты УПЦ МП Криворожской епархии.

    Последние новости

    Сегодня утром украинские защитники уничтожили 54 вражеских ракеты
    Сегодня утром украинские защитники уничтожили 54 вражеских ракеты

    Сегодня россияне снова массированно ударили по Украине ракетами.

    Сегодня 12:30
    0
    просмотров
    Какая ситуация с отоплением и водой в Днепре
    Какая ситуация с отоплением и водой в Днепре

    В Днепре есть проблемы с отоплением и водой из-за перебоев со светом.

    Сегодня 11:41
    просмотров
    Мэр Днепра о ракетном ударе и ситуации в городе: «Надеемся, что не будет следующей волны обстрелов»
    Мэр Днепра о ракетном ударе и ситуации в городе: «Надеемся, что не будет следующей волны обстрелов»

    Сегодня, 29 декабря, россияне снова нанесли по Украине массированный ракетный удар.

    Сегодня 11:37
    0
    просмотров
    СБУ посетила «московских попов» на Днепропетровщине
    СБУ посетила «московских попов» на Днепропетровщине

    СБУ проверяет объекты УПЦ МП Криворожской епархии.

    Сегодня 11:04
    просмотров
    Работает ли сегодня в Днепре метро
    Работает ли сегодня в Днепре метро

    В Днепре временно не курсируют трамваи и троллейбусы из-за отключения большинства подстанций.

    Сегодня 10:43
    1
    просмотров
    В Киеве обломки ракеты попали в жилой дом: есть пострадавшие, среди них ребенок
    В Киеве обломки ракеты попали в жилой дом: есть пострадавшие, среди них ребенок

     Сегодня россияне снова нанесли массированный ракетный удар по Украине.

    Сегодня 10:30
    0
    просмотров
    Значительная часть Днепра осталась без отопления
    Значительная часть Днепра осталась без отопления

    Какова ситуация с отоплением в Днепре 29 декабря?

    Сегодня 10:20
    просмотров
    Почему у многих жителей Днепра исчезла вода и когда возобновят водоснабжение
    Почему у многих жителей Днепра исчезла вода и когда возобновят водоснабжение

    Сегодня, 29 декабря, россияне снова нанесли массированный ракетный удар по Украине.

    Сегодня 10:17
    0
    просмотров
    По Украине выпущено более 120 ракет, — Подоляк
    По Украине выпущено более 120 ракет, — Подоляк

    Российские войска в ходе массированной атаки 29 декабря выпустили в сторону Украины более 120 ракет.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    Задерживаются поезда, курсирующие через Днепр
    Задерживаются поезда, курсирующие через Днепр

    Укрзализныця сообщила о задержке поездов из-за обесточивания.

    Сегодня 09:49
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх