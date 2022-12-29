В Днепре 17-летняя девушка из Северодонецка хотела покончить с собой, прыгнув с моста

В Днепре 17-летняя девушка пыталась покончить с собой.

28 декабря полицейские спасли 17-летнюю девочку, которая пыталась совершить самоубийство, прыгнув с Нового моста. Сначала об этом сообщили днепровские телеграммы-каналы, а сегодня подтвердили в горсовете.

Девушку на мосту заметили правоохранители, а затем отвели в ближайшее кафе, чтобы согреть, ведь она была в мокрой одежде. Медикам, которые приехали на вызов, она рассказала, что хотела покончить с собой.

Известно, что девочка переселенка из Северодонецка в Луганскую область. Почему она решила покончить с собой — неизвестно, но делом будет заниматься ювенальная служба.

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