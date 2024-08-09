В Днепре 16-летний юноша по заказу за деньги РФ жег авто военных

РФ снова вербует подростков в Днепре.

16-летний парень по заказу РФ поджигал военные автомобили в Днепре

Предложение легкого заработка подозреваемый получил в одном из мессенджеров, где ему написал представитель РФ и предложил деньги в обмен на уничтожение автомобилей ВСУ.

В Самарском районе города злоумышленник заметил автомобиль Land Rover с символами ВСУ. Несовершеннолетний сфотографировал автомобиль и отправил фото куратору, после чего получил команду сжечь транспорт. 17 июля он облил внедорожник легковоспламеняющейся смесью и поджег.

Следует заметить, что как и в предыдущих случаях – деньги парень, так и не получил.

Фигуранту сообщили о подозрении. В настоящее время несовершеннолетнему грозит до 8 лет лишения свободы.

СБУ показала переписку молодого человека с заказчиком.

По инструкции россиянина юноша надел балаклаву и ночью провел доразведку вблизи мест парковки автомобилей украинских защитников. В ходе разведывательной вылазки подросток обнаружил три потенциальных цели и сфотографировал их для «согласования» со своим российским куратором.

После этого ночью юноша поджег стоящий на парковке военный внедорожник. Затем подросток снял возгорание на камеру собственного телефона для отчетности.

В дальнейшем оккупанты планировали использовать эти медиафайлы для подготовки информационно-психологических спецопераций о якобы наличии антиукраинского подполья в прифронтовом городе.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Несмотря на молодой возраст фигуранта, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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