В Днепре 16-летний юноша по заказу за деньги РФ жег авто военных

16-летний парень по заказу РФ поджигал военные автомобили в Днепре
Предложение легкого заработка подозреваемый получил в одном из мессенджеров, где ему написал представитель РФ и предложил деньги в обмен на уничтожение автомобилей ВСУ.
В Самарском районе города злоумышленник заметил автомобиль Land Rover с символами ВСУ. Несовершеннолетний сфотографировал автомобиль и отправил фото куратору, после чего получил команду сжечь транспорт. 17 июля он облил внедорожник легковоспламеняющейся смесью и поджег.
Следует заметить, что как и в предыдущих случаях – деньги парень, так и не получил.
Фигуранту сообщили о подозрении. В настоящее время несовершеннолетнему грозит до 8 лет лишения свободы.
СБУ показала переписку молодого человека с заказчиком.
По инструкции россиянина юноша надел балаклаву и ночью провел доразведку вблизи мест парковки автомобилей украинских защитников. В ходе разведывательной вылазки подросток обнаружил три потенциальных цели и сфотографировал их для «согласования» со своим российским куратором.
После этого ночью юноша поджег стоящий на парковке военный внедорожник. Затем подросток снял возгорание на камеру собственного телефона для отчетности.
В дальнейшем оккупанты планировали использовать эти медиафайлы для подготовки информационно-психологических спецопераций о якобы наличии антиукраинского подполья в прифронтовом городе.
Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Несмотря на молодой возраст фигуранта, ему грозит до 8 лет тюрьмы.
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