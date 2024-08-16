В Днепре 16 августа раздался взрыв: что известно

Жители Днепра услышали взрыв.

В 10.36 в Днепре объявили воздушную тревогу. В 10:46 раздался взрыв.

Перед взрывом Воздушные Силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.

По информации от пресс-секретаря Украинской добровольческой армии «Юг», председателя Общественного совета при Одесской ОВА Сергея Братчука, предварительно известно, что россияне запустили баллистическую ракету 1х Искандер-М.

Ожидаем официальную информацию от Днепропетровской ОВА.

По состоянию на 11.05 воздушная тревога продолжается. Угроза баллистики сохраняется. Находитесь в безопасных местах!

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