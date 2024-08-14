В Днепре 15 августа ряд квартир выключат свет из-за ремонтных работ

Готовьтесь.

В Днепре 15 августа из-за плановых ремонтных работ ограничат электроснабжение на некоторых улицах.

Об этом идет речь на сайте горсовета Днепра.

С 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Рабочая: 89;

ул. Театральная: 5;

ул. Автотранспортная: 2-Т, 3, 5;

ул. Строителей: 23, 25-Б;

ул. Энергетическая: 15;

просп. Богдана Хмельницкого: 122.

А вот остальные жители Днепра гарантированно будут со светом, ведь по данным Укрэнерго, стабилизационных отключений применять не планируют.

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