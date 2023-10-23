В Днепре 14-летний мальчик чуть не утонул в бассейне

На днях в Днепре произошел ужасный случай – 14-летний мальчик на занятиях чуть не утонул в бассейне.
Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».
Отмечается, что подростку стало плохо и он ушел под воду. Тренер увидела это, нырнула и вытащила ребенка из бассейна. На место вызвали скорую, а женщина начала делать сердечно-легочную реанимацию.
Когда медики прибыли на место, мальчика уже привели в сознание. Его госпитализировали в больницу.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине спасатели вытащили тело мужчины из водоема.
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