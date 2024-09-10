В Днепре 14-летняя девушка выпала из окна 8 этажа: комментарий полиции

Сегодня, 10 сентября, около 07:00 на одной из улиц Днепра 14-летняя девушка выпала из окна 8 этажа.
Пострадавшая выжила. С многочисленными травмами ее госпитализировали. В настоящее время врачи борются за ее жизнь.
Предварительно сообщается, что девушка пыталась покончить с собой из-за проблем в школе.
Журналисты Dnepr.Info получили комментарий спикера Днепровского районного управления полиции Алины Стадник по поводу инцидента:
Предварительная правовая квалификация – попытка самоубийства.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре 1,5-летний мальчик выпал из окна шестого этажа.
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