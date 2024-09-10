В Днепре 14-летняя девушка выпала из окна 8 этажа: комментарий полиции

В Днепре девушка-подросток пыталась покончить с собой.

Сегодня, 10 сентября, около 07:00 на одной из улиц Днепра 14-летняя девушка выпала из окна 8 этажа.

Пострадавшая выжила. С многочисленными травмами ее госпитализировали. В настоящее время врачи борются за ее жизнь.

Предварительно сообщается, что девушка пыталась покончить с собой из-за проблем в школе.

Журналисты Dnepr.Info получили комментарий спикера Днепровского районного управления полиции Алины Стадник по поводу инцидента:

Предварительная правовая квалификация – попытка самоубийства.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре 1,5-летний мальчик выпал из окна шестого этажа.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: