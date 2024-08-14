В Днепре 14 августа отключат свет на десяти улицах: адреса

Некоторые днепряне снова останутся без света.

Сегодня, 14 августа, в Днепре применение мер ограничения потребления электроэнергии снова не прогнозируется, сообщили в Укрэнерго.

Однако свет будет не у всех горожан – частная энергетическая компания ЦЭК будет проводить плановые работы.

В связи с этим с 08:00 до 18:00 будет прекращено электроснабжение домов, расположенных по адресам:

ул. Бориса Кротова: 24;

ул. Даниила Нечая: 3, 5;

ул. Виктора Гошкевича: 1-6, 7-А, 8-22;

ул. Монтажная: 1-22;

ул. Августовская: 7, 9, 11-А, 13;

ул. Солонянская: 1-А, 2-22;

ул. Сурская: 39-А, 40-56;

ж/м Тополь-1;

ул. Бориса Кротова: 19, 24;

ул. Даниила Нечая: 1, 4-Б, 5.

В Укрэнерго призвали по возможности не пользоваться мощными электроприборами в дневные часы – с 11:00 до 15:00.

За возможными изменениями в отключениях света можно следить на Telegram-каналах частных энергетических компаний — ДТЭК и ЦЭК.

Напомним, начиная с конца июля графики отключений света на Днепропетровщине и большинстве других областей Украины не применяются. В настоящее время свет отключается только в случае аварийных или плановых работ энергетическими компаниями. Ситуация в энергосистеме стабилизируется в связи с убыванием жары и соответствующим снижением потребления электроэнергии. Недавно стало известно, будут ли снова применять графики отключений света в Днепре. Кроме того, было стало ясно, можно ли при отключении света в Днепре включить питание лифтов.

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