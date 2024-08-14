В Днепре 14 августа отключат свет на десяти улицах: адреса

Сегодня, 14 августа, в Днепре применение мер ограничения потребления электроэнергии снова не прогнозируется, сообщили в Укрэнерго.
Однако свет будет не у всех горожан – частная энергетическая компания ЦЭК будет проводить плановые работы.
В связи с этим с 08:00 до 18:00 будет прекращено электроснабжение домов, расположенных по адресам:
В Укрэнерго призвали по возможности не пользоваться мощными электроприборами в дневные часы – с 11:00 до 15:00.
За возможными изменениями в отключениях света можно следить на Telegram-каналах частных энергетических компаний — ДТЭК и ЦЭК.
Напомним, начиная с конца июля графики отключений света на Днепропетровщине и большинстве других областей Украины не применяются. В настоящее время свет отключается только в случае аварийных или плановых работ энергетическими компаниями. Ситуация в энергосистеме стабилизируется в связи с убыванием жары и соответствующим снижением потребления электроэнергии. Недавно стало известно, будут ли снова применять графики отключений света в Днепре. Кроме того, было стало ясно, можно ли при отключении света в Днепре включить питание лифтов.
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