В Днепре 13 и 14 июля некоторые трамваи и троллейбусы закончат свою работу раньше

Последние отправления с окончательных остановок:
Изменения связаны с ремонтом трамвайного пути на перекрестке просп. Мира с ул. Николая Михновского.
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