В Днепре 13 и 14 июля некоторые трамваи и троллейбусы закончат свою работу раньше

Изменения связаны с ремонтом трамвайного пути на перекрестке просп. Мира с ул. Николая Михновского.

13 и 14 июля в Днепре трамваи №18, №19 и троллейбусы №20 закончат свою работу раньше.

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